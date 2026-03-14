САД започнаа со распоредување на маринци на Блискиот Исток: преместуваат експедициска сила од 2.200 војници

Експедициска единица на американската морнарица (MEU) од околу 2.200 маринци е испратена на Блискиот Исток на три воени брода, објави ABC News, повикувајќи се на двајца неименувани американски претставници.

Оваа единица е трајно распоредена во Јапонија, но добила наредба да се пресели на Блискиот Исток, што укажува на понатамошна ескалација на војната во Иран.

Претставниците на администрацијата на Трамп долго време ја исклучуваа можноста за испраќање копнени трупи во регионот, но во голема мера избегнуваа целосно да ја исклучат уште од почетокот на војната.

Распоредувањето на морнаричката единица не мора да значи дека војниците ќе бидат распоредени на терен во Иран, бидејќи тие можат да обезбедат и копнени, амфибиски и воздухопловни ресурси на воен командант кој ги бара, според ABC.

Оваа единица вклучува и единици на ловци Ф-35 и авиони со навалувачки ротор MV-22 Osprey.

