САД и Велика Британија велат дека Русија на Путин е одговорна за смртта на Навални, Кремљ повикува на воздржаност

По веста за смртта на Алексеј Навални, најжестокиот критичар на рускиот претседател Владимир Путин, не стивнуваат реакциите на западните лидери, кои повикуваат на одговори и одговорност од Кремљ за околностите во кои починал рускиот опозиционер.

Американскиот државен секретар, Ентони Блинкен, изјави дека извештаите за смртта на Навални укажуваат на слабоста и гнилежот во срцето на Русија на Владимир Путин.

Во меѓувреме, министерот за надворешни работи на Велика Британија, Дејвид Камерон, според британскиот весник, изјави дека рускиот претседател, Владимир Путин треба да одговара за смртта на Навални.

Navalny fought bravely against corruption.

Putin’s Russia fabricated charges against him, poisoned him, sent him to an arctic penal colony & now he has tragically died.

Putin should be accountable for what has happened – no one should doubt the dreadful nature of his regime.

— David Cameron (@David_Cameron) February 16, 2024