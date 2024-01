САД и Велика Британија започнаа напади против Хутите во Јемен поддржани од Иран

0 SHARES Сподели Твитни

Војската на САД и Велика Британија започнаа напади врз повеќе цели во областите во Јемен контролирани од Хутите.

Според странските медиуми, пренесува Телеграф, американскиот претседател Џо Бајден рекол дека ги наредил нападите „како директен одговор на нападите без преседан на Хути против меѓународните поморски бродови во Црвеното Море“.

„Денес, под мое водство, американските воени сили – заедно со Обединетото Кралство и со поддршка на Австралија, Бахреин, Канада и Холандија – успешно изведоа напади врз голем број цели во Јемен што ги користеа бунтовниците Хути за слободата на навигација на еден од највиталните водни патишта во светот“, рече американскиот претседател во соопштението објавено од Белата куќа.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 12, 2024

Бајден додаде дека „нема да се двоуми да насочи дополнителни мерки за заштита на нашиот народ и слободниот проток на меѓународната трговија колку што е потребно“.

Американските и коалициските сили „извршиле намерни напади врз над 60 цели во 16 локации на милитантите Хути, поддржани од Иран, вклучувајќи клучни командни и контролни точки, складишта за муниција, системи за лансирање, производствени капацитети и одбранбени радарски системи“. изјава на централниот командант на воздухопловните сили на САД, генерал-потполковник. Алекс Гринкевич.

Беа употребени повеќе од 100 прецизно наведувани муниции „од различни типови“, рече тој.

Како што забележува Си-Ен-Ен, нападите се знак на зголемена меѓународна тревога поради заканата за еден од најкритичните водни патишта во светот.

Со недели, САД се обидуваа да избегнат директни напади во Јемен поради ризикот од ескалација на ситуацијата во регионот кој веќе врие од тензии додека продолжува војната меѓу Израел и Хамас, но континуираните напади на Хутите врз меѓународниот брод ја принудија коалицијата да дејствува.

Иако САД извршија напади против нив во Ирак и Сирија од избувнувањето на војната во Газа, ова е првиот познат напад против Хутите во Јемен.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

Висок воен функционер им рече на новинарите во четвртокот вечерта дека не може да даде точен процент од средствата на Хутите што биле уништени во нападите, но дека тие се „значајни“.

Тој додаде дека прецизно наведуваната муниција била користена за уништување цели „и исто така за минимизирање на колатералната штета“.

„Апсолутно не таргетиравме центри за цивилно население. Насочувавме многу специфични капацитети, на многу специфични локации, со прецизна муниција“, рече функционерот



Пронајдете не на следниве мрежи: