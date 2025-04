0 SHARES Сподели Твитни

Итни реформи, самостојно судство и стоп за политичките влијанија се наложени како итни мерки од меѓународните фактори пред македонската влада како дел од Реформската агенда на патот кон ЕУ. Борбата со корупцијата е од витално значење за евроинтегративниот процес, изјави европскиот амбасадор Рокас. Заменик-амбасадорката на САД, Варнс, подвлече дека транспарентноста и отчетноста во владеењето правото се клучни за имплементацијата на реформите. Тие присуствуваа на Конститутивната седница на Меѓуресорското тело за зајакнување на активностите против корупцијата во Владата.

„Судските процеси мора да останат ослободени од политички мешања, а непрофесионалните интерпелации немаат легални основи за отстранување на членовите на Судскиот совет, кој е централен за судскиот систем“, рече амбасадорот на ЕУ, Михалис Рокас. Никол Варнс од САД нагласи дека корупцијата води до социо-економските проблеми и ја подкопува меѓународната конкурентност на нацијата.

Шефот на ОБСЕ во Македонија, Килијан Вал, изрази загриженост поради недоволното реализирање на антикорупциските иницијативи напишани на хартија. „Кога владините одлуки се донесуваат како тајни, а судските решенија се изненадувачки, тогаш корупцијата напредува. Реформирањето и јакнењето на судските органи бара акција и политичка посветеност“, изјави Варнс.

На 27 февруари, беше претставена состојбата со спроведувањето на Националната стратегија за борба против корупцијата, откријќи дека е реализирано само осумнаесет проценти од планираните активности за 2024 година, што е загрижувачки податок за шефот на ОБСЕ, Килијан Вал.

На чело на Меѓуресорското тело беше вицепремиерот за добро владеење и транспарентност, Арбен Фетаи, кој подвлече дека целта не е само дискусија, туку силен ангажман во спроведувањето на законите.

The post САД и ЕУ: Напори за Борба против Корупцијата appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: