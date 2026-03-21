САД и Израел нападнаа ирански нуклеарен објект

САД и Израел утрово извршија напади врз иранскиот нуклеарен погон Натанз, објави иранската државна новинска агенција Тасним.
Според извештајот, по истрагите на локацијата по ударот не е пријавено истекување на радиоактивен материјал.
Исто така, нема опасност за жителите што живеат во близина на објектот.
Трамп повеќепати истакна дека еден од клучните цели на САД во иранската војна е искоренување на способноста на земјата да произведува нуклеарно оружје.
Постројката во Натанз и претходно беше погодена во напад за време на конфликтот.
Ова е еден од најголемите центри за збогатување ураниум во земјата и беше едно од местата што САД ги таргетираа во операцијата „Полноќен чекан“ во јуни минатата година.