САД може да затворат дел од својот воздушен простор поради блокадата на владата

Американскиот министер за транспорт Шон Дафи во вторникот изјави дека ќе има хаос ако блокадата на федералната влада продолжи и дека делови од американскиот воздушен простор би можеле да бидат затворени.

Зборувајќи во Вашингтон, Дафи рече дека многу американски контролори на летање би можеле да се справат со пропуштање на една плата, што веќе го прават, но нагласи: „Никој од нас не може да се справи со пропуштање на две плати“.

Тој ги обвини демократите за блокадата на владата, додека тие ги обвинија републиканците и администрацијата на Трамп.

Дафи рече дека ќе има „масовен хаос“ ако блокадата на владата продолжи уште една недела.

Тој предупреди дека ќе има огромни доцнења и откажувања на летови и дека властите би можеле дури и да затворат некои делови од воздушниот простор бидејќи нема доволно контролори на летање.

Дафи предупреди дека ќе го исклучи целиот систем ако безбедноста на летовите повеќе не може да се гарантира.

Блокадата на владата трае веќе 35 дена, додека демократите и републиканците се караат околу буџетот