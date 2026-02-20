САД распоредија најголем број авиони на Блискиот Исток од инвазијата во Ирак во 2003 година

0 SHARES Сподели Твитни

САД испраќаат значителен број борбени авиони и авиони за придружба на Блискиот Исток, собирајќи ја најголемата количина на воздушна моќ во регионот од инвазијата на Ирак во 2003 година.

Сепак, сè уште не беше јасно дали претседателот Трамп ќе нареди напади врз Иран, и ако го стори тоа, дали целта ќе биде да се запре веќе сериозно оштетената нуклеарна програма на Иран, да се уништат неговите ракетни сили или да се обиде да ја собори владата.

Во текот на изминатите неколку дена, САД продолжија да преместуваат најсовремени борбени авиони Ф-35 и Ф-22 на Блискиот Исток, според податоците за следење на летовите и американски официјален претставник.

Уште еден носач на авиони, натоварен со авиони за напад и електронско војување, е на пат. Командните и контролните авиони, кои се клучни за организирање на големи воздушни кампањи, пристигнуваат во регионот.

Исто така, клучни системи за воздушна одбрана се распоредени во регионот во последните недели.

Таа огнева моќ ќе им даде на САД можност да водат долготрајна, еднонеделна воздушна војна против Иран, наместо еднократниот удар „Полноќен чекан“ што САД го извршија во јуни врз три ирански нуклеарни постројки, изјавија американски претставници.

Претставници на САД и Иран се состанаа оваа недела во Женева за да преговараат за можен договор за збогатување на ураниум од страна на Иран. Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека имало „мал напредок“ во тие разговори, но додаде: „Сè уште сме многу далеку по некои прашања.“

Се очекува Иран да понуди подетален предлог до САД во наредните недели, рече Ливит.

Трамп добил неколку брифинзи за неговите воени опции доколку одлучи да нападне, сите со цел да им нанесат максимална штета на иранските власти и нивните регионални сојузници, соопштија американски претставници.

Опциите вклучуваат кампања за убивање на десетици ирански политички и воени лидери, со цел соборување на владата, изјавија американски и странски претставници, како и воздушен напад што би бил ограничен на таргетирање цели, вклучувајќи нуклеарни и балистички ракетни објекти. Двете опции би вклучувале потенцијално недели операција.

Трамп сè уште не одлучил дали да нареди напади врз Иран, изјавија американски претставници. Неговите советници за национална безбедност разговараа за Иран за време на состанокот во Кризната сала на Белата куќа во среда, според висок функционер на администрацијата.

Не сето оружје што САД би можеле да го користат за да го нападнат Иран моментално се наоѓа на Блискиот Исток, ниту пак мора да биде. Стелт бомбардерите Б-2 долго време се обучени да извршуваат мисии на Блискиот Исток директно од САД, како што направија во јуни против нуклеарните постројки на Иран или од заедничката американско-британска база во Диего Гарсија во Индискиот Океан.

Други американски бомбардери со долг дострел можат да го сторат истото.

Во објава на социјалните мрежи во среда, Трамп напиша дека „можеби ќе биде потребно САД да го користат Диего Гарсија“, британска територија во Индискиот Океан, за напад доколку Иран не постигне нуклеарен договор. Трамп, исто така, рече дека САД би можеле да ја користат базата Ферфорд во Велика Британија за време на операцијата.

Американската војска, со својата технологија на прикривање и прецизно оружје со долг дострел, има огромна предност во однос на Иран, чија воздушна одбрана беше сериозно оштетена од израелските напади минатата година.

Иран има одредени средства во долгорочна кампања, вклучувајќи сè уште значаен ракетен арсенал што би можел да биде насочен кон американските бази и сојузници во регионот, како и воени сили што би можеле да се обидат да го затворат Ормутскиот теснец, витална бродска линија за танкери со нафта.

Со оглед на неизвесностите, некои поранешни воени офицери рекоа дека дипломатски договор можеби е подобар од војната.

„Искрено, најдоброто нешто што може да произлезе од ова е драматичното зголемување на распоредените сили да биде доволно силен показател дека Трамп не се шегува за употребата на сила“, што, според него, би го охрабрило иранското раководство да постигне договор, рече Дејвид Дептула, пензиониран триѕвезден генерал на воздухопловните сили, кој одигра клучна улога во кампањата „Пустинска бура“ против Ирак во 1991 година.

Според податоците за следење на летовите, американските воздухопловни сили неодамна преместија десетици борбени авиони и авиони за поддршка во воздухопловната база „Мувафак Салти“ во Јордан и воздухопловната база „Принц Султан“ во Саудиска Арабија. Ова вклучува дополнителни авиони „Ф-35“, „Ф-15“, „Ф-16“, „Е-3 Систем за воздушно-десантно предупредување и контрола“ и „Е-11 Бојно поле воздухопловно-десантна комуникација“. На пат се уште борбени авиони.

Во меѓувреме, американската морнарица моментално има 13 бродови на Блискиот Исток и источниот Медитеран за поддршка на потенцијална операција, вклучувајќи го носачот на авиони „УСС Абрахам Линколн“ и девет разорувачи за балистичка ракетна одбрана, според официјален претставник на морнарицата. Друг носач на авиони, „УСС Џералд Р. Форд“, и четири разорувачи во нејзината ударна група се на пат.

Пентагон, исто така, распореди дополнителни копнени системи за воздушна одбрана низ Блискиот Исток, објави претходно „Волстрит џурнал“. Колку и да изгледа импресивно ова зголемување, тоа е само дел од ресурсите што САД ги распоредија за Заливската војна во 1991 година или за инвазијата на Ирак во 2003 година.

За првиот случај, САД распоредија шест носачи на авиони во Персискиот Залив и Црвеното Море.

За операцијата „Ирачка слобода“ во 2003 година, американските воздухопловни сили распоредија 863 авиони на Блискиот Исток. Во операцијата „Пустинска бура“ во 1991 година учествуваа 1.300 авиони од американските воздухопловни сили, морнарицата и маринците, според списанието „Воздухопловни и вселенски сили“.

Денешните околности се различни. Американските воздухопловни сили сега се значително помали, а нема копнени сили на САД или на сојузниците кои би ги поддржале. Исто така, нема многу меѓународна коалиција, освен ако израелските воздухопловни сили не се приклучат на кампањата.

За разлика од 1991 година, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати го затворија својот воздушен простор за потенцијални американски напади. Многу американски воени авиони се концентрирани во Јордан.

Сепак, воената технологија, вклучувајќи ја можноста за извршување прецизни напади, употребата на прикриена технологија и користењето на вселената, значително се подобри.

Администрацијата на претседателот Трамп сè уште е несигурна за тоа што може да се случи по бомбардирањето. Државниот секретар Марко Рубио им рече на пратениците во јануари дека САД немаат јасна слика за тоа кој ќе ја преземе власта ако врховниот лидер Али Хамнеи падне. Многу аналитичари веруваат дека лидерот на Исламската револуционерна гарда веројатно ќе ја преземе контролата, пишува „Волстрит џурнал“.

