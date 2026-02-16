САД транспортираше мал нуклеарен реактор со авион

Министерството за енергетика и одбрана на САД за првпат превезоа мал нуклеарен реактор со товарен авион од Калифорнија до Јута, демонстрирајќи го потенцијалот за брзо распоредување на нуклеарната енергија за воена и цивилна употреба.

Министерствата на САД во неделата спроведоа заедничка операција со компанијата „Валар Атомикс“ со седиште во Калифорнија за да го превезат еден од микрореактори на „Вард“, без нуклеарно гориво, до воздухопловната база Хил во Јута со авион Ц-17, објави Ројтерс.

Министерот за енергетика Крис Рајт и потсекретарот за одбрана за набавка и одржување Мајкл Дафи беа на летот Ц-17, носејќи го реакторот и неговите компоненти и го поздравија настанот како напредок за нуклеарната енергија и воената логистика на САД. Микрореакторот, кој беше превезен во недела, е малку поголем од комбе и може да генерира до пет мегавати електрична енергија. Се вели дека ќе почне да работи во јули со 100 киловати и ќе достигне максимална моќност од 250 киловати оваа година пред да се зголеми до полн капацитет, објавија медиумите. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп разгледува мали нуклеарни реактори како еден од неколкуте начини за проширување на производството на енергија во САД, објави Ројтерс.