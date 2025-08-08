САД ја удвоија наградата на 50 милиони долари за апсење на Мадуро

0 SHARES Сподели Твитни

Соединетите Држави (САД) на 8 август објавија дека ја дуплирале наградата, на 50 милиони долари, за апсење на венецуелскиот претседател Николас Мадуро, кој е обвинет од американските власти за трговија со дрога.„Денес, Министерството за правда и Државниот департмент објавуваат награда од 50 милиони долари за информации што ќе доведат до апсење на Николас Мадуро“, напиша главниот обвинител Пам Бонди на социјалната мрежа X.Претходната награда објавена во јануари беше 25 милиони долари.САД сметаат дека изборот на Мадуро за претседател во јануари, за време на администрацијата на Џозеф Бајден, е нелегитимен.Во јули оваа година, неговата партија освои огромно мнозинство градоначалнички места на локалните избори, кои беа обележани со бојкот од страна на опозицијата. Истиот месец беше првата годишнина од претседателските избори на кои Мадуро беше прогласен за победник.Националниот изборен совет ја прогласи Мадура за победник на претседателските избори, без да даде детали за гласањето, тврдејќи дека била жртва на компјутерско хакирање што многу експерти го сметаат за неверодостојно.Опозицијата потоа прогласи победа и ја обвини владата за измама. Поради ова, голем дел од нив ги бојкотираа парламентарните избори одржани во мај, на кои таборот на Мадуро освои 253 од 285 места, според Националниот изборен совет.

