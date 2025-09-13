САД: Ќе го браниме секој сантиметар од НАТО

Соединетите Држави му соопштија на Советот за безбедност на Обединетите нации дека ќе „го бранат секој сантиметар од територијата на НАТО“ откако руските беспилотни летала влегоа во Полска. „Соединетите Држави се со нашите сојузници во НАТО во услови на овие алармантни нарушувања на воздушниот простор“, изјави вршителката на должноста амбасадорка на САД во ОН, Дороти Шеа, пред 15-членото тело.

Овие коментари се чини дека имаат за цел да ги смират сојузниците на САД во НАТО откако американскиот претседател Доналд Трамп во четврток изјави дека наводниот руски упад со беспилотни летала во Полска можеби бил грешка, објави Ројтерс.

Шеа, исто така, истакна дека Русија ја засилила својата кампања за бомбардирање во Украина откако Трамп се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, како дел од неговите напори да посредува за завршување на повеќе од тригодишната војна на Москва во Украина. „Овие дејствија, сега со додавање на нарушување на воздушниот простор на сојузник на САД – без разлика дали се намерни или не – покажуваат огромно непочитување кон добронамерните напори на САД за завршување на овој конфликт“, рече Шеа.

Полска во средата собори беспилотни летала во својот воздушен простор со поддршка на своите сојузници од НАТО, што е првпат членка на западниот воен сојуз да пука за време на војната на Русија во Украина.

„Знаеме, и повторувам, знаеме, дека ова не беше грешка“, изјави полскиот државен секретар Марчин Босацки пред Советот. Тој покажа фотографии од соборениот дрон, на кои се гледаат руски натписи на делови од дронот. „Полска нема да биде заплашена“.

Словенечкиот амбасадор во ОН, Самуел Жбогар, исто така, се обиде да ја побие сугестијата дека упадот со беспилотни летала можеби бил грешка, велејќи му на Советот дека е „тешко да се замисли дека толку многу беспилотни летала ненамерно летале толку длабоко над полска територија“.

Русија изјави дека нејзините сили ја напаѓале Украина во времето на упадот со беспилотни летала и немале намера да погодат цели во Полска.

„Немало обележани цели на полска територија“, изјави пред советот рускиот амбасадор во ОН, Василиј Небензија. „Максималниот дострел на беспилотните летала што се користеа во овој напад не надминуваше 700 километри, што физички ги спречува да стигнат до полска територија.“

Тој рече дека Москва е подготвена да разговара со Полска „доколку полската страна е навистина заинтересирана за намалување на тензиите, а не за нивно поттикнување“.

САД, исто така, им се придружија на западните сојузници во заедничка изјава во петокот за да изразат загриженост во врска со упадот на Русија со беспилотни летала и ја обвинија Москва за кршење на меѓународното право и основачката повелба на ОН.

Во изјавата, прочитана од Босацки пред состанокот на Советот за безбедност, исто така се повикува Русија да ја запре „својата агресија против Украина“ и да се воздржи од понатамошни провокации. Заедничката изјава беше поддржана од 43 земји.