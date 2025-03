0 SHARES Сподели Твитни

Саемот на книга 2025, водечкиот литературен настан во нашата држава, оваа година ќе се одржи под темата „Храна за душа“, нагласувајќи ја способноста на пишаниот збор да инспирира, едуцира и збогатува животот. Од 8 до 14 мај, арената „Борис Трајковски“ ќе се преобрази во средиште на литературата, каде што љубителите на книгите ќе имаат можност да се впуштат во литерарното царство и да пронајдат вистинската духовна храна што им е потребна. Програмата на овојгодишниот саем ќе биде богата и разновидна, вклучувајќи промоции на свежи изданија, средби со познати автори, книжевни панели и динамични работилници. Реномирани домашни и меѓународни писатели ќе ги споделат своите инспирации, додека издавачите ќе претстават специјални наслови, дизајнирани да го разбудат духот и размислата.

Оваа манифестација е повеќе од можност за откривање нови книги; таа претставува место каде што љубителите на литературата можат да разменуваат идеи, да најдат инспирација и да се уверат во тоа како литературата може да стане вистински еликсир за умот и срцето. Саемот ќе биде отворен секој ден од 10:00 до 20:00 часот, нудејќи специјални попусти и промотивни акции за сите посетители.

The post Саемот на книга ќе се одржи во мај 2025 година во „Борис Трајковски“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: