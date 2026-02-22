Сакаат да населат МИГРАНТИ во супертајниот комплекс на Тито вреден милијарди

0 SHARES Сподели Твитни

„Кажете му на Загреб дека Лика нема да биде раселена“, изјави градоначалникот на Плитвичка Језера, Хрвоје Матејчиќ, во повик за протест закажан за денес напладне пред општинското седиште во Кореница поради планот на Министерството за внатрешни работи на Хрватска да смести центар за мигранти во комплексот на поранешниот воен аеродром во Жељава. Матејчиќ пред околу десет дена од „Вечерњи лист“ дозна дека МВР ја разгледува оваа можност.

Имено, во јуни стапува на сила Пактот за миграција и азил усвоен на ниво на ЕУ, чија имплементација подразбира преместување на мигрантите во кампови на надворешните граници на Европската Унија. Мигрантите од земјите со стапка на признавање азил помала од 20 проценти ќе бидат сместени таму, а во рок од максимум 12 недели ќе се одлучи дали имаат услови за азил или ќе бидат вратени во нивната матична земја. Жељава, се чини, „го привлече вниманието на МУП“, што предизвика бунт кај населението.

Организатори на денешниот протест се општината и градоначалникот Матејчиќ, кој наведува дека мештаните се против поставувањето на 450 контејнери за домување на пистите на Жељава, насилното доведување на 1.500 мигранти, идната изградба на нови згради во областа на касарната, загрозената безбедност на локалното население, уништувањето на туризмот во Плитвице, кој се гради веќе 30 години, негрижата на државата за Плитвице и Лика…

Општина Жељава гледа голем потенцијал, а со оглед на тоа што поранешниот воен аеродром го посетуваат најмалку 50.000 луѓе годишно, тие веруваат дека би можел да стане важен дел од туристичката понуда, но не исклучуваат и други објекти, како што се домови за стари лица, европски центар за податоци, спортски аеродром…

– Општината постојано испраќаше писма до надлежните министерства, пред сè до оние задолжени за државниот имот, но одговорите со години остануваат исти – дека проблемот ќе се реши, но во пракса ништо не се случи. Очекувавме развој на туризмот, а не да се затвораме во приказната за мигрантите кои слободно шетаат тука или не знам како веќе го замислуваа тоа во земјата – рече неодамна Матејчиќ.

Изграден во тајност за време на Студената војна, комплексот Жељава, официјално познат како Клек 505, се протега во подножјето на Пљешивица на повеќе од 300 хектари со касарни, тунели и писти. Поголемиот дел од овој најскап воен аеродром на поранешната држава, чија изградба чинеше околу 8,5 милијарди долари, се наоѓа на територијата на Хрватска, во истоименото село Жељава, во општина Плитвичка Језера. Границата меѓу Хрватска и Босна и Херцеговина минува покрај самите писти, од кои вкупно има пет – три во Хрватска и две во БиХ, во областа Бихаќ, поради што во поранешната држава бил познат и како аеродром Бихаќ.

Комплексот беше уништен во 1992 година по повлекувањето на ЈНА, која се обиде трајно да го онеспособи. Некое време, Жељава беше под надлежност на Министерството за одбрана, кое го прогласи за неперспективен и го предаде на тогашната Агенција за управување со државен имот, па затоа потпадна под Министерството за просторно планирање, градежништво и државен имот. Сега со него управува Личко-сењската жупанија. Државата е сопственик. И сите овие години всушност пропаѓа.

