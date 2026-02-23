Сакале да го убијат Вучиќ и неговото семејство: Уапсени се две лица во Краљево

Полициски службеници на Министерството за внатрешни работи во Краљево, во соработка со припадници на Безбедносната и информативна агенција, ги уапсија Д.Р. (1975) и М.Р. (1983) од Краљево, соопшти МВР.

Тие се уапсени поради постоење основи на сомнение дека, како соизвршители, сториле кривично дело подготовка на кривично дело против уставниот поредок и безбедноста на Србија, во врска со кривичното дело напад врз уставниот поредок, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи.

Тие се осомничени за заговор за насилна промена на уставниот поредок на Република Србија и соборување на највисоките државни органи во периодот од декември 2025 до февруари 2026 година, со организирање на набавка на оружје и напад врз животот и телото на претседателот на Република Србија, неговата сопруга и децата, на начин што ќе ги лиши од живот, како и напад врз припадници на МВР на Република Србија, на начин што ќе им нанесе телесни повреди на припадниците на МВР.

Осомничените ќе бидат приведени до 48 часа и ќе бидат приведени во Вишото јавно обвинителство во Краљево со кривична пријава.