Сакате да го изгубите салото на стомакот? Јадете ги овие четири вкусни намирници

Доколку вашата цел е да ослабете и да ги намалите салото на стомакот, протеините можат да бидат клучен сојузник. Овој макронутриент ви помага да останете сити подолго време, го поддржува растот на мускулите, го забрзува метаболизмот и го намалува ризикот од прејадување. Затоа нутриционистите препорачуваат додавање на следните намирници богати со протеини во вашата исхрана за успешно слабеење.Грчки јогуртНутриционистот Џеј Ковин вели дека грчкиот јогурт е одличен извор на протеини, кој помага да останете сити подолго време и спречува прејадување.„Грчкиот јогурт исто така содржи помалку шеќер и калории од другите видови јогурт“, вели тој за SheFinds . Додавањето свежо овошје како капини, банани или малини, кои се нискокалорични, но богати со хранливи материи, го прави совршен избор за појадок.Овесни снегулкиКауин нагласува дека овесната каша е богата со протеини сама по себе, но може да се направи уште похранлива со додавање протеински прав. „Можете да ја комбинирате со бадемово млеко и бобинки или да ги измешате сите заедно во протеински шејк“, објаснува таа.Таа исто така додава дека протеинот има „највисок термички ефект од сите макронутриенти“, што значи дека телото согорува повеќе калории за да ги свари и преработи, а истовремено го потиснува апетитот подолго време.Белки од јајцаДиететичарката Триста Бест објаснува дека белките од јајца се одличен начин да се намали внесот на масти, а сепак да се одржи чист извор на протеини. „Кога јадете само белки од јајца, внесот на калории се намалува од 71 на 18, додека содржината на протеини се намалува за само два грама“, вели таа. Таа додава дека содржината на масти се намалува од пет грама на нула. Белките од јајца обезбедуваат енергија за тренинзи, а воедно ве одржуваат сити до следниот оброк.Свежо сирењеНутриционистката и диететичарка Лиса Ендрус нагласува дека урдата е практична, богата со протеини и со малку јаглехидрати, што ја прави одличен избор за појадок.„Крем сирењето нуди едноставна, лесна опција за протеини. Исто така, има малку шеќер и е заситувачко кога се комбинира со овошје или домати“, објаснува Ендрус. Освен што го забрзува метаболизмот, помага и во зачувувањето на мускулната маса за време на губењето на тежината.

