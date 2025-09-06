Сакате да го намалите ризикот од затнати артерии? Ограничете ја употребата на овие намирници

0 SHARES Сподели Твитни

Брзото купување готова храна може да изгледа практично, но многу популарни производи се богати со заситени масти, натриум и конзерванси кои со текот на времето можат да му наштетат на вашето срце.„Како нутриционист, препорачувам ограничување на одредени видови храна и видови храна бидејќи тие често се богати со заситени масти, натриум и конзерванси, што може негативно да влијае на здравјето на срцето на долг рок“, вели едукаторката за дијабетес и нутриционистка Хелен Тиеу за SheFinds. Еве ги видовите храна што таа конкретно ги истакна.Преработено месоСаламата, разните сувомеснати производи и слично се класични избори, но исто така и едни од најнездравите. „Преработеното месо е особено загрижувачко поради додадените конзерванси како што се нитрати и нитрити, кои се поврзани со срцеви заболувања и зголемен ризик од рак“, предупредува Тиеу.Хот-догови и колбасиИако се вообичаени во продавниците, овие производи се високо преработени и полни со конзерванси, полнила и натриум. Редовната консумација може да го зголеми крвниот притисок и холестеролот, поставувајќи основа за посериозни срцеви проблеми.СланинаИ покрај својата популарност, сланината е богата со заситени масти и натриум. „Редовното консумирање сланина може негативно да влијае на здравјето на срцето, па затоа е најдобро да уживате во неа само повремено, ако воопшто уживате“, вели Тиеу.Сендвичи со многу сирењеСендвичите полни со сирење брзо собираат калории, холестерол и натриум. Тиеу советува: „Наместо да се натрупувате со сирење, изберете посни протеини и многу зеленчук за да создадете поизбалансиран оброк“.ПомфритИако не е месо, помфритот е често омилен прилог. Пржен во масло, тој е богат со нездрави масти и натриум, што го оптоварува срцето. Редовната консумација е поврзана со поголем ризик од дебелина, висок холестерол и срцеви заболувања.

