Сакате да изгубите маснотии на стомакот? Престанете да ги практикувате овие шест навики

Губењето на тежина никогаш не е лесно, а за жените по 40 години може да биде уште потешко поради хормоналните промени, особено за време на менопаузата, но и промените во начинот на живот. Експертите истакнуваат дека исхраната е еден од клучните фактори ако сакаме да ги намалиме салото на стомакот. Личниот тренер и диететичар Џеси Федер, тренерот Ендру Вајт, нутриционистката Мери Сабат и консултантката за исхрана Кортни Сеј предупредуваат на неколку вообичаени грешки што можат да го забават напредокот.

1. Консумирање празни јаглехидрати

Храната богата со јаглехидрати, која не содржи доволно протеини или влакна, може да доведе до скокови и падови на шеќерот во крвта, што може да доведе до глад и прејадување.

„Јаглехидратите се во ред. Тие не се непријател. Но, јаглехидратите кои не се комбинирани со масти и протеини се кошмар за вашиот шеќер во крвта“, вели Сеј за SheFinds.

Тој додава дека ненадејниот скок и пад на шеќерот „го забавува метаболизмот“ и советува, на пример, комбинирање на јаболко со путер од кикирики или сирење и тост со авокадо и димен лосос.

2. Ужина доцна навечер

Јадењето пред спиење може да го отежни согорувањето калории бидејќи метаболизмот се забавува навечер. Сабат истакнува: „Јадењето доцна навечер, особено непосредно пред спиење, може да биде проблематично од неколку причини. Метаболизмот се забавува, па согорувате калории помалку ефикасно.“

Тој исто така предупредува дека оброците доцна навечер можат да го нарушат сонот, а лошиот квалитет на спиење е поврзан со зголемување на телесната тежина и задржување на масти, особено во абдоменот.

3. Претерување со растителни влакна

Иако влакната се важни за варењето и чувството на ситост, прекумерниот внес, особено ако телото не е навикнато на нив, може да предизвика надуеност и непријатност.

Вајт вели дека „јадењето многу растителни влакна наутро, особено од преработени извори како житарки или чоколади збогатени со растителни влакна, може да биде оптоварувачко за дигестивниот систем“. Тој советува постепено зголемување на внесот на растителни влакна и избор на природни извори како зеленчук, овошје, интегрални житарки и мешунки.

4. Пребрзо јадење

Многу луѓе јадат набрзина, без доволно џвакање, што може да го отежни варењето. Вајт истакнува дека џвакањето е „клучно“ за правилно варење, додавајќи: „Јадењето премногу брзо може да доведе до голтање воздух, што предизвикува надуеност“. Исто така, може да ја намали апсорпцијата на хранливи материи и да поттикне посегнување по брз, често зашеќерен појадок.

5. Прескокнување на протеини

Протеините се важни за чувство на ситост, па затоа нивното прескокнување може да доведе до зголемен глад и прејадување подоцна во текот на денот. Вајт истакнува: „Нејадењето доволно протеини за појадок не ги стимулира хормоните на ситост, што може да доведе до прејадување и потенцијално зголемување на телесната тежина.“ Таа препорачува вклучување квалитетни извори на протеини како грчки јогурт, јајца или смути со протеински прав.

6. Премногу шеќер за појадок

Појадокот богат со шеќер може да предизвика скок на шеќерот во крвта, а потоа и пад на енергијата, што може да доведе до желба за повеќе шеќер. Федер предупредува дека консумирањето житарки со висок шеќер може „да доведе до маснотии на стомакот, надуеност и проблеми со цревата“.

Тој додава дека високиот внес на шеќер го поттикнува воспалението и го нарушува цревниот микробиом. Вајт препорачува појадок што комбинира протеини, здрави масти и растителни влакна, како што се овесна каша со јаткасти плодови или јајца со леб од цело зрно и авокадо.

