Сакате да ослабете? Избегнувајте ја оваа ужина богата со растителни влакна

Неодамна, на социјалните мрежи се забележува зголемен интерес за влакната, па терминот „fiber-maxxing“ стана вирален и има милиони прегледи. Нутриционистите не оспоруваат дека тоа е важна хранлива материја, особено затоа што повеќето луѓе не консумираат доволно влакна.„Влакната ве одржуваат сити подолго време, олеснувајќи ви да јадете помалку без да се чувствувате лишени“, објаснува консултантот за исхрана и вежбање д-р Крис Мор за Parade.Тој додава дека тие исто така помагаат во стабилизирање на нивото на шеќер во крвта, што спречува ненадејни падови на енергијата и прејадување. Сепак, диететичарите предупредуваат дека не сите намирници богати со растителни влакна се корисни за слабеење.Тие конкретно посочуваат една популарна ужина што може да го отежни слабеењето: смутијата. „Смутијата може да изгледаат здрави, но кога се полни со овошни сокови, сирупи или засладен јогурт, лесно е да се внесат многу повеќе калории отколку што мислите“, вели д-р Мор.Плус, бидејќи се течни, не ве заситуваат толку многу како цврстата храна, вели Мишел Рутенштајн, кардиолог и едукатор за дијабетес. Таа додава дека многу шеќерни смутија имаат висок гликемиски индекс, што доведува до скокови и падови на шеќерот во крвта и желбата за храна.Правилно приготвеното смути може да биде здрав изборДиететичарката Лејси Путак предупредува дека прекумерниот внес на додаден шеќер од ваквите пијалоци може да доведе до ниско ниво на енергија, проблеми со црниот дроб, лошо здравје на цревата и расипување на забите. Според Американската асоцијација за срце, на жените им се препорачува да го ограничат внесот на додаден шеќер на 100 калории дневно (околу шест лажички), а на мажите на 150 калории (околу девет лажички).„Повеќето комерцијално достапни смутија содржат шеќер во количини што ја надминуваат таа граница“, предупредува Путак.Сепак, експертите забележуваат дека правилно подготвеното смути може да биде здрав избор. „Целта е да се вклучат влакна и протеини за ситост, но да се избегне стапицата на додаден шеќер“, вели регистрираната диететичарка Рејчел Гаргано.Таа препорачува обезмаслено или растително млеко без шеќер, замрзнати бобинки, лиснат зеленчук и извор на протеини како што е грчки јогурт или протеински прав без адитиви. Со вакви опции, влакната можат да бидат важен сојузник во слабеењето.

