Сакате десерти со кафе? Разладете се со афогато, едноставен италијански десерт

Ако сте љубител на кафе и сладолед, тогаш афогато е вистинскиот десерт за вас. Овој едноставен и вкусен десерт потекнува од Италија, а неговото име во превод значи „потопено“.

Она што го издвојува од другите десерти е неговата едноставност. Потребни се само две состојки, но важно е тие да бидат со добар квалитет. За да го подготвите, ви треба добро еспресо и квалитетен сладолед од ванила.

Афогато совршено ја комбинира топлината и јачината на еспресото со кремаст сладолед, создавајќи контраст што ве плени од првиот залак.

Состојки:

една топка квалитетен сладолед од ванилаедно свежо приготвено еспресо (околу 30 милилитри)

Подготовка:

Ставете топка сладолед во стаклена или керамичка чаша. Прелијте го со свежо сварено еспресо и послужете веднаш – додека сладоледот е сè уште ладен, а кафето е топло.

Можете да додадете и малку ликер за дополнителен слој на вкус. Кога станува збор за сладолед, можете да користите и други видови сладолед со вкус на лешник или карамела. Конечно, можете да го декорирате афогатото со рендано чоколадо или малку шлаг.

