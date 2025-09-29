Сакате КАРБОНАРА?? Додадете една состојка и ќе ја однесете на уште повисоко ниво

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сте љубител на класичната италијанска карбонара, подгответе се за вистинско гастрономско изненадување. Ви носиме рецепт кој го носи ова омилено јадење со тестенини на ново ниво, комбинирајќи го со богатите вкусови на француската супа од кромид. Резултатот е кремаста и неодолива француска карбонара со кромид, јадење кое ги комбинира најдобрите од две големи светски кујни, пишува The Kitchn.

На традиционалната основа од крцкава панчета, жолчки од јајца и сирење Пекорино Романо, оваа верзија додава слатко-зачинета длабочина на карамелизиран кромид, збогатена со нота на суво бело вино и свежа мајчина душица. Иако подготовката бара малку трпение додека кромидот не се карамелизира, крајниот резултат е јадење кое изгледа елегантно, но сепак е доволно едноставно за посебен оброк во текот на неделата.

Брзо јадење кое веднаш освојува

Кремастата мешавина од јајца и сирење совршено ги обложува тестенините, додека карамелизираниот кромид обезбедува богатство и допир на сладост што идеално ја балансира солената панчета. Комбинацијата на овие состојки создава утешно, вкусно и изненадувачки едноставно јадење кое сигурно ќе стане вашиот нов омилен рецепт за тестенини. Сервирајте со едноставна салата од рукола за совршена вечера.

Состојки:

жолчки од јајца, на собна температурасечкана панчетапутержолт кромид, тенко исеченсолсвежо мелен црн пиперсуво бело виношпагетисирење пекорино романо, ситно рендано

Чекор-по-чекор подготовка:

Прво, пржете ја панчетата додека не стане крцкава, а потоа пропржете го кромидот во истата маснотија додека не се карамелизира – околу 40 минути. Додадете го белото вино и намалете накратко. Во меѓувреме, гответе ги шпагетите, задржувајќи дел од водата за готвење. Кога кромидот ќе биде готов, додадете ги шпагетите. Во посебен сад, измешајте ги жолчките и сирењето пекорино и матете ги со малку од водата од тестенините.

Постепено додавајте ја оваа смеса во тестенините, мешајќи постојано, за да создадете кремаст сос. Додадете повеќе вода доколку е потребно за совршена текстура. Конечно, додадете ја панчетата и сервирајте веднаш, со сирење и пипер по вкус.

