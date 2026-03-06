Сакате подобар секс? Одредена храна ќе ја подобри циркулацијата и ќе направи разлика во спалната соба

0 SHARES Сподели Твитни

Исхраната игра важна улога во речиси секој аспект од нашето здравје, од нашата кожа до нашата репродуктивна функција, а сексуалното здравје не е исклучок од тоа правило.

„Луѓето имаат тенденција да размислуваат за половите хормони изолирано, но тие всушност се на милост и немилост на нашето метаболичко функционирање“, вели Нан Вајс, доктор на науки, невронаучник, сексуален терапевт и автор на „Зошто е важен добриот секс“.

Веројатно сте свесни за врската помеѓу сексот и храната. Остригите со векови се почитуваат како моќен афродизијак и ја одржуваат таа репутација до ден-денес. Но, тие не се единствената храна што може да го подобри вашето искуство во спалната соба. Постојат многу други, и доста вкусни, храна што може да ви даде поттик помеѓу чаршафите, па зошто да не ги пробате?

Избор на храна и сексуален живот

Според д-р Вајз, нашиот сексуален живот, кој треба да биде комбинација од желба, возбуда и задоволство, се потпира на два столба: способност за добар проток на крв до гениталиите и целокупно добро здравје. Добриот проток на крв во голема мера зависи од нашиот ендотел – слојот на клетки што ги обложува сите наши крвни садови и ја регулира нивната способност за ширење и контракција. Механички, оваа способност го насочува возбудувањето кај двата пола: ерекција кај мажите и зголемување на клиторисот, како и вагинална релаксација и подмачкување кај жените.

– Нашите полови органи се всушност органи за циркулација – истакнува д-р Вајз.

Во исто време, клучно е и целокупното добро здравје. Кардиометаболните фактори на ризик како што се дебелината, дијабетесот и високиот крвен притисок не само што можат да влијаат на протокот на крв, туку можат да им наштетат и на половите хормони и, всушност, честопати коегзистираат со сексуална дисфункција.

„Кога размислувате за ендокриниот систем, помислете на метаболичкиот систем. Секогаш кога вашето тело е надвор од рамнотежа и имате воспаление или не се храните правилно, ќе имате проблеми со тестостеронот, на пример, хормонот најповрзан со сексуалната желба и кај мажите и кај жените“, истакнува д-р Вајс.

Заморот ја убива сексуалната желба

„Чувството на замор, болка или болест, што може да се појави при лошо здравје, природно ќе ја помести сексуалната активност многу пониско на вашата листа на приоритети. Кога зборуваме за сексуална благосостојба, зборуваме и за тоа како да се чувствувате подобро во сопственото тело. Подобрувањето на вашата целокупна благосостојба ќе поттикне поголема сексуална желба“, нагласува д-р Вајз.

Шарено овошје

– Бобинките, агрумите и другите видови овошје се богати со флавоноиди, антиинфламаторни хемикалии за кои се смета дека имаат позитивен ефект врз кардиометаболните биомаркери како што се холестеролот и шеќерот во крвта. Кога станува збор за ефектот на метаболичкото здравје врз хормоните, најважно е да се стабилизира шеќерот во крвта и да се избегнат драматични скокови. Значи, меѓу другото, храната богата со флавоноиди е навистина добра за вашето ендокрино функционирање, вели д-р Вајз.

Лулија Зумпано, диететичар во клиниката Кливленд, го наведува примерот со лубеницата, која е богата со цитрулин, кој телото го претвора во аргинин за да го подобри протокот на крв. Со други зборови, таа делува како природен вазодилататор.

– Јаболката, јагодите и боровинките се богати со антиоксиданси и полифеноли кои го подобруваат здравјето на крвните садови. Всушност, јадењето едно јаболко дневно е поврзано со подобрена вагинална лубрикација и целокупна сексуална функција, според преглед од 2021 година објавен во American Journal of Lifestyle Medicine.

Остриги

– Прво на сите, идејата дека јадењето остриги веднаш ќе ве направи разиграни во кревет е мит. Сепак, наводните сексуални придобивки од остригите не се целосно измислени. Тие се меѓу најдобрите природни извори на цинк, минерал неопходен за производство на тестостерон. Ако имате недостаток на цинк, остригите можат да помогнат да се поправи ова и ќе имате повисоко ниво на тестостерон, а квалитетот на спермата ќе биде подобар – тврди д-р Вајз.

Црвено месо

– Црвеното месо е исто така важен магацин на овој минерал, кој е неопходен за одржување на сексуалната желба и либидото – додава Зумпано.

Една студија од 2021 година , објавена во Journal of Sex and Marrital Therapy, откри дека суплементацијата со цинк значително ја подобрува сексуалната желба, возбудата, оргазмот, задоволството и вагиналната влажност, а воедно ја намалува болката за време на сексуалниот однос кај жените во постменопауза.

Масна риба

Како остригите и црвеното месо, рибата е полна со цинк. Но, тоа не е сè што нуди.

„Масните риби, како што се лососот, харингата, скушата и сардината, исто така имаат хранлива вредност во форма на витамин Д, кој е поврзан со подобро либидо и сексуално задоволство“, вели Зумпано. Рецепторите за витамин Д, кои се наоѓаат во матката и јајниците, можат да влијаат на нивоата на полови хормони како тестостеронот, според претходно споменатиот преглед од 2021 година.

производи од соја

Не консумирате животински производи? Нема проблем.

„Храната на база на соја, како што се тофу, соја и едамаме, содржи фитоестрогени, соединенија на растителна основа кои се именувани така бидејќи го имитираат природниот естроген во женското тело. Сојата на тој начин може индиректно да ја поддржи вагиналната подмачкување, содржината на колаген и протокот на крв“, истакнува Зумпано.

Јаткасти плодови

„Како и бобинките, јаткастите плодови се полни со флавоноиди и имаат слични позитивни ефекти. Студија од 2019 година објавена во списанието Nutrients откри дека помладите мажи кои го зголемиле внесот на јаткасти плодови во текот на 14 недели доживеале подобрена оргазмична функција и сексуална желба“, вели д-р Вајз.

Зумпано додава дека некои видови јаткасти плодови се исто така извори на други важни соединенија, како што се оревите, бадемите и семките од тиква кои обезбедуваат цинк и омега-3 масни киселини, кои се неопходни за либидото и хормоналната рамнотежа.

Авокадо

– Друг извор на омега-3 масни киселини е авокадото, кое е богато со здрави масти кои го поддржуваат производството на хормони и протокот на крв – вели Зумпано.

Темно чоколадо

Овој сладок десерт има репутација на афродизијак, исто како остригите.

– Можете да се заблагодарите на високата содржина на какао за сите позитивни ефекти, кое содржи флавоноиди кои го подобруваат протокот на крв, го намалуваат воспалението и ослободуваат ендорфини – објаснува Зумпано.

Зачини

Одредени видови, како што се ѓумбирот и циметот, можат да ја подобрат циркулацијата на крвта низ целото тело, подобрувајќи ја сексуалната функција. Една студија објавена во 2022 година во списанието „Сексологии“ откри дека земањето орални капсули од ѓумбир е поврзано со зголемена сексуална функција и подобар квалитет на сексуален живот кај жени во репродуктивна возраст. Студија од 2023 година објавена во „The Journal of Sex Research“ откри дека земањето апчиња од ѓумбир ја зголемува сексуалната возбуда и кај мажите и кај жените. Други студии открија дека шафранот може да ја ублажи еректилната дисфункција кај мажите кои го земаат антидепресивот флуоксетин (попознат како Прозак), како и да ја зголеми возбудата и лубриканцијата кај жените кои го земаат истиот лек.

