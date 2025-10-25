Сакате подобар секс? Посветете пет минути на една домашна обврска

0 SHARES Сподели Твитни

Ако вашиот сексуален живот не е толку возбудлив како што би сакале, експертите советуваат едноставно решение – исчистете ја спалната соба.

Портиа Браун објасни дека натрупаниот простор може значително да го намали либидото и да предизвика стрес, што негативно влијае на нашата способност да се опуштиме и да уживаме.

– Наместо да се фокусирате на задоволството, може да се најдете како размислувате: ‘Зошто не го исправ тие алишта?’“ – вели таа.

За да се создаде поудобна атмосфера, експертите препорачуваат да одвоите само пет минути пред сексот за да расчистите. Кам Фрејзер, сексуален тренер, истакна дека спалната соба треба да биде „како мало светилиште“, ослободена од какво било одвлекување или стрес.

– Ако имате валкана облека на креветот или морате да ги исчистите алиштата, барем ставете сè во плакарот, затворете ја вратата и наместете го креветот – советува Фрејзер.

Експертите исто така забележуваат дека постои помалку очигледна причина зошто вашиот сексуален живот може да страда – премногу гушкање. Ако едниот партнер постојано бара физичка блискост, додека на другиот тоа не му е удобно, може да настанат несогласувања.

Гушкањето може да доведе до чувство на гушење кај партнерот кој не ја сака оваа активност, што може да ја намали желбата за физичка интимност, вклучително и секс.

– Едниот партнер се повлекува за да создаде дистанца, додека другиот се обидува да го намали растојанието, а тоа станува маѓепсан круг – изјави сексуалниот терапевт Наташа Силверман.

За да избегнете вакви недоразбирања, важно е да комуницирате со партнерот. Ако забележите дека вашиот партнер е незадоволен или оддалечен, можеби е време да го намалите гушкањето и да му дозволите на вашиот партнер да преземе водство.

Така, пет минути средување и внимателна комуникација со партнерот може да бидат клучот за подобар и поздрав сексуален живот.

