Сакаше да ја сокрие врската, таа непремолчи: Која е секси девојката на познатиот фудбалер?

0 SHARES Сподели Твитни

Светските медиуми брмчат за атрактивната русокоса која ја заведе ѕвездата на Реал Мадрид.Популарната фудбалерка на Реал Мадрид, Џуд Белингем, наводно е во врска со атрактивна русокоса манекенка Лаура, која стана центар на вниманието на светската јавност, па многу луѓе се заинтересираа за нејзиниот приватен живот.Нејзиното вистинско име е Лаура Селија Волк, а според извори на странските медиуми, тие двајца долго време кријат консензуална врска. Сепак, Лаура се уште не издржа, па им се пофали на пријателите дека останала со него извесно време во Мадрид и дека тој целосно ја разнесе, пишува The Sun.Лаура изгледа многу привлечно, дипломирала на Универзитетот за применети уметности во Амстердам, барана манекенка и води луксузен живот, покрај тоа што редовно позира за „Pretty Little Thing“. View this post on Instagram A post shared by Laura Celia (@lauraceliav)Нејзиниот профил на Инстаграм изобилува со провокативни фотографии, најмногу од луксузните хотели во кои престојува, па фановите се прашуваат дали таа неодамна преноќила со ѕвездата на Реал Мадрид во хотел во Мадрид, со оглед на тоа што објавила фотографии од тајна средба. View this post on Instagram A post shared by Laura Celia (@lauraceliav) View this post on Instagram A post shared by Laura Celia (@lauraceliav) View this post on Instagram A post shared by Laura Celia (@lauraceliav) View this post on Instagram A post shared by Laura Celia (@lauraceliav)

Пронајдете не на следниве мрежи: