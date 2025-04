0 SHARES Сподели Твитни

Ѕвездата на Ливерпул, Мохамед Салах не планира да го напушти „Енфилд“ и покрај тоа што неговиот договор со „црвените“ е само до крајот на тековната сезона. Веројатно најистакнатиот фудбалер оваа сезона на Островот, според последните информации, треба да го продолжи договорот со Ливерпул на уште две години.

Според англиските медиуми, двете страни се блиску до потпишување на нов договор, со што би се ставиле крај на повеќемесечните шпекулации за заминување на Салах од Ливерпул. Името на Салах неодамна се поврзуваше со потенцијален трансфер во Пари Сен Жермен, Барселона и Ал-Хилал, додека Ливерпул наводно го подготвува Адемола Лукман како можна замена за Салах.

Претходно оваа година, Салах навести дека ова може да биде негова последна сезона во клубот, што ги подгреа гласините за заминување. Сепак, оттогаш преговорите меѓу неговите претставници и Ливерпул напредуваа во позитивна насока и двете страни во моментов се блиску до договор за продолжување на соработката.

Им истекуваат договорите на уште двајца важни играчи со Ливерпул – дефанзивците Вирџил ван Дајк и Трент Александер-Арнолд. Додека првиот преговара за продолжување на договорот, вториот се очекува да се пресели во шпански Реал Мадрид, каде би можел да стане наследник на Дани Карвахал како десен бек.

