Само 13 земји во светот дишат безбеден воздух – три од нив се во Европа

Само 14 проценти од градовите ширум светот дишат безбеден воздух, што е намалување во споредба со 17 проценти минатата година.

Швајцарската компанија за следење на загадувањето IQAir анализираше податоци од 9.446 градови во 143 земји, региони и територии, за својот новообјавен Извештај за квалитетот на воздухот во светот за 2025 година.

Тој открил дека квалитетот на воздухот се влошува на глобално ниво, главно поради климатските промени предизвикани од човекот, според статија на „Еуроњуз“, пренесува Телеграф.

Чадот од шумските пожари, особено, предизвика лош квалитет на воздухот во 2025 година, заедно со песочните бури и другите екстремни временски настани интензивирани од согорувањето на фосилните горива.

Во најлошата година по пожари во ЕУ, пожарите ја зафатија Европа, достигнувајќи го својот рекорден врв во август кога уништија фарми, шуми и домови.

Екстремните временски услови предизвикаа најмалку 43 милијарди евра краткорочни економски загуби низ целиот континент, предизвикани од смртоносни топлотни бранови, поплави и суши.

СЗО поставува безбедни граници за PM2.5 или фини честички поради нивните здравствени ризици.

Нивната мала големина – помала од 2,5 микрометри во дијаметар – значи дека овие ситни, вдишливи честички PM 2,5 можат да патуваат длабоко во белите дробови и да влезат во крвотокот.

Тие се поврзани со респираторни проблеми, кардиоваскуларни заболувања и долгорочни болести како што е ракот.

И така, како што е дополнително наведено, само три европски земји сега спаѓаат во безбедносните упатства.

Кој во Европа има најдобар, а кој најлош квалитет на воздух?

Во Европа, Андора, Естонија и Исланд се единствените земји што ги исполнија годишните упатства на СЗО за PM2,5 – 5 микрограми на кубен метар (µg/m³) – во 2025 година.

Тие се меѓу само 13 земји и територии во светот кои останаа во рамките на безбедни граници.

Другите беа Австралија, Барбадос, Гренада, Панама и Порторико, меѓу другите.

Ова значи дека 130 од 143-те опфатени локации – или 91 процент – не ги исполниле безбедносните упатства.

Петте најзагадени земји беа Пакистан (67,3 µg/m³), Бангладеш (66,1 µg/m³), Таџикистан (57,3 µg/m³), Чад (53,6 µg/m³) и Демократска Република Конго (50,2 µg/m³).

Во меѓувреме, на листата на 25 најзагадени градови во светот се наоѓаат оние во Индија, Пакистан и Кина, при што Индија има три од четирите најзагадени – вклучувајќи го и првото место.

Кој има најголемо загадување на воздухот во Европа?

Низ цела Европа во 2025 година, 23 земји забележаа зголемување на годишните просечни концентрации на PM2.5, 18 забележаа намалување и една новододадена.

Загадувањето со PM2.5 се зголеми за повеќе од 30 проценти во Швајцарија и Грција поради чадот од пожарите во Северна Америка и сахарската прашина од Африка.

Малта забележа најголемо намалување од речиси 24 проценти.

Ова делумно се должи на долгогодишните напори за префрлање на производството на енергија од нафта на обновливи извори, како и на политиките насочени кон емисиите од сообраќајот.

IQAir, исто така, нуди рангирања во живо, кои користат следење на квалитетот на воздухот во реално време.

Во времето на пишување, Париз беше меѓу петте најзагадени градови во светот, заедно со Пекинг, Дака, Вухан и Сеул. Лондон беше исто така меѓу првите 10.

Минатиот четврток (19 март), Службата за мониторинг на атмосферата „Коперник“ (CAMS) на ЕУ предупреди на високи нивоа на загадување со PM2,5 во Европа, предизвикани од сезонските емисии на амонијак од земјоделските ѓубрива, зголемувањето на одредени концентрации на полен и временските услови.

Загадувањето во позадина од согорувањето на фосилни горива – особено во делови од Источна Европа и Балканот – исто така постојано придонесува за лошиот квалитет на воздухот, соопшти Коперникус.

