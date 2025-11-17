Самсунг инвестира 310 милијарди долари во развој на вештачка интелигенција! Јужна Кореја станува една од трите водечки сили во областа на вештачката интелигенција

0 SHARES Сподели Твитни

Јужнокорејскиот конгломерат „Самсунг“ претстави петгодишен инвестициски план од 310 милијарди долари (267 милијарди евра) за да одговори на растечката побарувачка поттикната од глобалниот пораст на вештачката интелигенција (ВИ).

Како дел од овој план, Samsung ја одобри изградбата на фабриката Pyeongtaek 5, нов погон за производство на полупроводници дизајниран „да ја задоволи побарувачката за мемориски чипови“, според соопштението.

„Кога Фабриката 5 ќе биде целосно оперативна, се очекува да игра уште поголема стратешка улога во глобалниот синџир на снабдување со полупроводници и домашниот екосистем на чипови во Јужна Кореја“, се додава во соопштението.

Се очекува новата линија да започне со работа во 2028 година.

Како дел од тој план, Samsung SDS, одделот за ИТ и логистика на групацијата, ќе воспостави два центри за податоци за вештачка интелигенција во Јужна Џола и Гуми, додаде компанијата, без да даде дополнителни детали.

Планот доаѓа откако јужнокорејската влада вети дека ќе ги тројно зголеми националните трошоци за секторот следната година, а претседателот Ли Џае-мјунг вети дека ќе ја направи земјата една од трите најголеми сили за вештачка интелигенција во светот.

Ќе бидат издвоени речиси 6,1 милијарди евра, вклучувајќи приближно 1,57 милијарди евра за апликации во индустријата, секојдневниот живот и јавниот сектор.

