Сандра Булок се појави во јавност за прв пат по речиси една година: Избегнува излегување по смртта на сопругот

Сандра Булок беше фотографирана јавно оваа недела, што е ретка појава во последните две години. Актерката во голема мера ги избегнуваше друштвените настани откако почина нејзиниот сопруг Брајан Рендал.

Актерката последен пат беше видена јавно во декември 2024 година, кога присуствуваше на натпреварот на Лос Анџелес Лејкерс против Детроит Пистонс.

Булок ги намали своите јавни појавувања во последните години, особено по смртта на Рендал.

Таа, исто така, не се појави во филм од акционата комедија од 2022 година „Изгубениот град“, која беше објавена додека таа се грижеше за Рендал за време на неговата тогашна тајна борба со АЛС.

Сепак, претходно оваа година беше објавено дека работи на враќање на големото платно, романтичен трилер што ќе ја обедини со колегата Кијану Ривс.

Sandra Bullock breaks cover for first time in almost a year during LA outing with son https://t.co/qBYWpUeYCB pic.twitter.com/yoGek9e9Ps— Page Six (@PageSix) November 14, 2025

Потоа, во среда, таа беше видена со загрижен израз на лицето додека возеше низ Лос Анџелес со својот син Луис.

Да потсетиме дека Сандра го запознала Брајан во 2015 година кога тој го фотографирал роденденот на нејзиниот син Луис, а нивната судбоносна средба се случила пет години по нејзиниот развод од Џеси Џејмс.

Последен пат биле видени заедно во јавност во јули 2020 година. Двојката немала деца заедно, но заедно ги одгледале посвоените деца на Сандра – синот Луис и ќерката Лајла, а Брајан има и возрасна ќерка Скајлар од претходна врска.

