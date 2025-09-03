Санчез: Двојните стандарди во Газа и Украина го загрозуваат угледот на Европа

Шпанскиот премиер Педро Санчез изјави дека двојните стандарди на Европа во врска со војните во Украина и Газа се закануваат да го поткопаат нејзиниот глобален углед, велејќи дека европскиот одговор на нападот на Израел врз палестинските територии е неуспех и една од најмрачните епизоди во меѓународните односи во 21 век.

Санчез, првиот европски лидер што го обвини Израел за геноцид во Газа, за Гардијан изјави дека е задоволен што другите европски земји го следат примерот на Шпанија во признавањето на палестинска држава, но рече дека одговорот на Европа бил слаб.

„Тоа е неуспех. Апсолутно. Исто така е реалност дека во рамките на ЕУ има земји кои се поделени околу тоа како да влијаат врз Израел. Но, според мене, ова е неприфатливо ако сакаме да го зголемиме нашиот кредибилитет кога станува збор за други кризи, како што е Украина“, рече Санчез во интервју пред средбата со британскиот премиер Кир Стармер денес.

Иако причините за овие војни се сосема различни, Санчез рече дека на крајот на денот, светот гледа кон ЕУ и западното општество и се прашува зошто применуваме двојни стандарди во Украина и Газа. „Она што го гледаме сега во Газа е можеби една од најмрачните епизоди на меѓународните односи во 21 век и во овој поглед морам да кажам дека Шпанија беше многу гласна во рамките на ЕУ, а исто така и во рамките на меѓународната заедница“, рече Санчез, додавајќи дека Мадрид се залагал за прекин на стратешкото партнерство на ЕУ со Израел.

Во врска со односите со Соединетите Американски Држави, Санчез рече дека е посветен на одржување на „најдобри односи“ без оглед на тоа кој е во Белата куќа и дека Шпанија е сигурен партнер во НАТО иако не е подготвена да издвои пет проценти од БДП за одбрана, како што побара американскиот претседател Доналд Трамп.

„Имаме прагматичен пристап во нашите односи со САД. Во исто време, мислам дека имаме различни визии за тоа како да ги решиме предизвиците со кои се соочува светот и нашите општества. Мислам дека е голема грешка да се напушти Парискиот договор и да се намалат придонесите за програмите за помош и Светската здравствена организација, но на крајот на денот, нашите општества се соочуваат со глобални предизвици кои не познаваат граници и треба да ја зајакнеме нашата соработка“, рече Санчез.

Тој додаде дека повлекувањето на САД од глобалните институции им овозможува на другите да играат поголема меѓународна улога. „Најшокантната реалност е дека главниот архитект на меѓународниот поредок, што се САД по Втората светска војна, сега го ослабува тој меѓународен поредок и тоа нема да биде добро за американското општество и остатокот од светот, особено за западните земји. Затоа мислам дека постои можност за ЕУ ​​и за Велика Британија“, рече Санчез. Европските земји, додаде тој, можат да ја зголемат својата моќ и влијание ако дејствуваат морално и доследно. „Ова значи дека мора да ги избегнуваме овие двојни стандарди. Ова значи дека мора да ја зајакнеме нашата посветеност кога станува збор за Зелениот договор. Ова значи дека мора да имаме хуманитарна и морална визија, исто така прагматична, кога станува збор за миграцијата“, рече Санчез. Тој додаде дека верува оти огромното мнозинство Шпанци добро разбираат дека миграцијата не е само морална обврска, туку и можност ефикасно да се одговори на предизвиците на економскиот раст и пазарот на трудот.