Сараево со нетрпение ја очекува премиерата на „Народен пратеник“ на Народно позориште

По значајниот успех на МНТ во Црна Гора, сараевската публика нетрпеливо го чека настапот вечерва на 11 април во Народното позориште во Сараево, почнувајќи од 19:30 часот. Ќе се пренесе урнебесна комедија која на уникатен начин ги истакнува политичките амбиции и личните стремежи во делото „Народен пратеник“, кое е едно од забележителните творби на Нушиќ, поставено и режирано од Егон Савин. Во средиштето на оваа комедија лежи семејната драма – борбата на таткото Јеврем Прокиќ и адвокатот Ивковиќ кои се конкуренти за пратеничката функција. Семето на конфликтот, политичките игри и комичните случки прават оваа изведба да биде запаметена. Во улогите се Александар Микиќ, Дарја Ризова, Тони Михајловски, Јордан Симонов, Тања Кочовска, Александар Михајловски (со сниман глас), Дејан Стамчевски, Синан Ракип, Скендер Бериша, Зекирија Алим, Мирослав Атанасовски, Мартин Китановски и Хусеин Халил.

Моќната продукција „12“ на сцената во Сараево: Театарска елита во акција

На 12 април во 19:30 часот, на големата сцена на Народното позориште во Сараево ќе биде претставена драмата „12“, базирана на познатото дело на Реџиналд Роуз, во режија на Синиша Евтимов. Публиката ќе има можност да ужива во оваа премиера со висока драматичност, оживеана од извонредна актерска екипа која вклучува: Ѓорѓи Јолевски, Гораст Цветковски, Тони Михајловски, Никола Ристановски, Благој Веселинов, Александар Микиќ, Игор Џамбазов, Јордан Симонов, Нино Леви, Оливер Митковски, Владо Јовановски и Сашко Коцев. Претставата „12“ ветува искуство што никого нема да остави индиферентен – со својата психолошка сложеност, социјална критика и актерска вештина. Сараевската публика, не ја пропуштајте!

