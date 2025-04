Сараевско народно позориште ќе гостува во МНТ со две претстави во мај

0 SHARES Сподели Твитни

Претставата „Сараевскиот трговец“ ќе биде изведена од Сараевското народно позориште во Македонскиот народен театар на 21 и 22 мај 2025 година. Две продукции, „Сараевскиот трговец“ и „Селска опера“, ќе бидат претставени. На 21 мај во 20 часот ќе се одигра „Сараевскиот трговец“ кој е напишан од Игор Штикс и режиран од Михал Дочекал. Во оваа претстава настапуваат 16 актери, вклучувајќи ги Мона Муратовиќ, Мирвад Куриќ и други. Авторот Штикс поставува длабоки прашања како „Книга или живот?“ и „Театар или живот?“, при што истакнува дека сништата за оваа претстава почнале со разговори со блиски пријатели во периодот кога планот беше да се адаптира спасувањето на сараевската Хагада од 1992 година. Ликот на Фридрих фон Дитрих, човек што доаѓа од Прага за да изгради театар во Сараево пред Првата светска војна, е роден токму од таа инспирација. Поставувањето на оваа претстава е соработнички потфат кој вклучува низа креативци како Џорџо Урсини Уршиќ – драматург и Давид Марек – сценограф, меѓу другите.

На 22 мај, исто во 20 часот, следува претставата „Селска опера“ од Д. Бенедек-П. Бела, под режија на Андраш Урбан. Во ова дело учествуваат актери како Сањин Арнаутовиќ и Амра Капиџиќ, а истовремено и музички ансамбл. Режисерот наведува дека пишувањето на режисерска белешка е вистински предизвик. Публиката често разгледува дела според режисерот, иако личните мисли и реалните впечатоци можат да се разликуваат. „Селска опера“ го поставува прашањето за значењето на операта и квазисериозната уметност, но на забавен и флексибилен начин, истражува универзални вредности и отвора искрени дијалози за општествените теми. Авторскиот тим за оваа претстава е составен од креативци како Кристијан Гергеје и Адиса Ватреш-Селимовиќ. Билетите се достапни на билетарницата на МНТ како и преку интернет.

