Саркози напиша книга за затворските денови – „Дневникот на еден затвореник“

Поранешниот француски претседател Никола Саркози денеска официјално го најави објавувањето на неговата книга, насловена како „Дневникот на еден затвореник“, на 10 декември, издадена од издавачката куќа „Фајард“, во сопственост на конзервативниот милијардер Винсент Болоре.

„Во затвор нема што да се види и што да се прави. Ја заборавам тишината што не постои во затворот Ла Санте, каде што многу се слуша. Бучавата е, за жал, постојана. Како и во пустината, внатрешниот живот на човекот станува посилен во затвор“, пишува Саркози во објава на Икс.

Поранешниот шеф на државата на Франција (2007-2012) беше осуден на 25 септември за учество во криминална организација, бидејќи свесно им дозволил на своите соработници да побараат од Либија на Моамер Гадафи тајно да ја финансира неговата победничка претседателска изборна кампања во 2007 година. Тој помина три недели во затвор.

На 10 ноември, суд во Париз одлучи за негово предвремено ослободување.

Жалбата на Саркози против неговата пресуда ќе се разгледува од 16 март до 3 јуни 2026 година.