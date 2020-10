Сателитот на NASA снимил вонземјански брод 10 пати поголем од планетата Земја?

Таен објект забележала Соларната и хелиосферна опсерваторија (SOHO) заедно со Европската вселенска агенција.

Oh nice the first confirmed alien stricture is a Borg Cube

Welp, we're boned pic.twitter.com/TnSvBsSEiB

— Ty (@TyThatGuy1312) July 25, 2020