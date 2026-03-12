Сателитските снимки укажуваат на можна употреба на бомби GBU-57 во нападот во Иран: За каква бомба станува збор?

0 SHARES Сподели Твитни

Сателитските снимки од компанијата „Вантор“ покажуваат дека објектот Талеган 2, кој долго време е поврзан со нуклеарната програма на Иран, бил погоден за време на тековниот конфликт со три големи, прецизни удари што укажуваат на можна употреба на бомби GBU-57/B MOP.

Според информациите од компанијата „Вантор“, засегнатиот комплекс Талеган 2 претходно бил поврзан со нуклеарната програма на Иран и бил дополнително зајакнат во месеците пред избувнувањето на сегашниот конфликт.

Објектот бил затворен во бетонска конструкција, а потоа покриен со слој почва, што, како што се тврди, можело да создаде потреба од употреба на значително помоќно оружје способно да навлезе длабоко во подземните структури.

Што е бомбата GBU-57?

Бомбата GBU-57 MOP е 13-тонска наведувана муниција што ја користат американските воздухопловни сили за уништување на утврдени или длабоко закопани цели како што се подземни лаборатории или непријателски бункери. Челичната обвивка на MOP ѝ овозможува да пробие приближно 60 метри низ карпа или други видови почва пред да го детонира својот товар.

Вантор денес објави „пост-ударски“ слики од Талеган 2 кои јасно покажуваат три многу големи и прецизни ударни кратери на површината на комплексот.

Сликите од ноември 2025 година ја прикажуваат зградата пред да биде покриена со бетон и покриена со земја, додека до средината на јануари тековната година веќе била покриена со нов слој бетон. Неколку недели пред почетокот на заедничките операции на САД и Израел, на 28 февруари, врз бетонот бил поставен дополнителен слој почва.

Во периодот пред конфликтот, Иран презеде слични мерки за обезбедување и затворање на голем број важни објекти низ целата земја, иако не во обем како кај Талеган 2. Слична активност во нуклеарните постројки на Иран беше пријавена пред нападите во операцијата „Полноќен чекан“ минатата година.

Не е точно познато какви видови оружје биле користени против Талеган 2, но трагите од ударот се многу слични на оние што биле забележани на локациите во Фордоу и Натанц по операцијата „Полноќен чекан“. За време на таа операција, бомбардерите Б-2 фрлиле дванаесет бомби GBU-57/B врз Фордоу и уште две од ист тип врз Натанц.

