Сателитски снимки: Погледнете ја штетата предизвикана од нападот на Израел врз иранските нуклеарни постројки

0 SHARES Сподели Твитни

По денешните израелски напади врз Иран, кинеските сателитски снимки покажуваат штета на иранските постројки за збогатување ураниум во Натанц.Претходно денес, Иранската агенција за атомска енергија објави дека главниот објект за збогатување ураниум во Иран, Натанз, е оштетен во израелски напад.Силно утврдениот објект се наоѓа 240 километри јужно од главниот град Техеран и содржи илјадници центрифуги што се користат за збогатување на ураниум за нуклеарна енергија.

Chinese satellite imagery of damage to Iranian uranium enrichment facilities at Natanz in Iran pic.twitter.com/XeJ1WTGSLD— The STRATCOM Bureau (@OSPSF) June 13, 2025

Комплексот има надземни и подземни објекти. Со оглед на тоа што нападот се случил пред неколку часа, сè уште не е јасно што точно е оштетено.Дел од објектот е сместен под земја за да биде заштитен од воздушни напади.Покрај Натанц, клучните локации за нуклеарна програма на Иран се наоѓаат во Форд, Бушер, Арак и Исфахан.Претходно, Израел објави дека нападот врз Иран е означен како „превентивен“ и „прецизно планиран“, а според израелски извори, неговата цел била да се спречи понатамошниот развој на нуклеарната програма на Иран.Претходно, Иран со недели водеше нуклеарни разговори со САД, а Доналд Трамп им даде 60 дена да ја прекинат својата нуклеарна програма. Крајниот рок беше 11 јуни. Набргу по истекот на рокот, бидејќи не беше постигнат договор, Израел изврши напад за кој ги извести САД.



Пронајдете не на следниве мрежи: