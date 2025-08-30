0 SHARES Сподели Твитни

Според истражувањето на Универзитетот Јеил, околу опколениот судански град ел-Фашер се гради обемен земјен ѕид со намера да се заробат луѓето внатре, што е потврдено и со сателитски снимки.Универзитетската лабораторија за хуманитарни истражувања идентификуваше, врз основа на сателитски снимки, повеќе од 31 километар „насипи“ изградени од мај на територијата надвор од градот окупирана од паравоените Сили за брза поддршка (RSF).Ел-Фашер, кој е под опсада повеќе од една година, е последното големо упориште на армијата во Дарфур, која се бори против Регистрите без граници од април 2023 година.Суданската лекарска мрежа за Би-Би-Си изјави дека РСФ ја интензивира својата офанзива таму и намерно ги таргетира цивилите.„Вчера имаше гранатирање на цивилна зона во центарот на градот во која беа убиени речиси 24 цивили, а ранети 55 лица, вклучувајќи пет жени“, изјави д-р Мохамед Фаисал Хасан од медицинското здружение за програмата Newsday на Би-Би-Си. Тој истакна дека нападите врз централниот пазар и станбената зона биле „намерни“ и „грозоморни“, наведувајќи дека пред три дена тие ја таргетирале и една од најголемите болници во ел-Фашер, што резултирало со масовен масакр врз пациенти и медицински лица.BBC Verify објави дека обете страни во конфликтот користат насипи како одбранбена стратегија. Сепак, анализата на Лабораторијата за хуманитарни истражувања (HRL) на Јеил, која внимателно го следеше конфликтот, сугерира дека RSF „создаваат буквално кутија за убивање околу ел-Фашер“.Во извештајот на HRL се наведува дека физичката граница ги продлабочува условите на опсада и контрола врз тоа кој и што може да влезе или излезе од градот, каде што живеат околу 300.000 луѓе.Патем, од почетокот на конфликтот, борците на RSF и сојузничките арапски полицајци во Дарфур се обвинети за напади врз луѓе од неарапски етнички групи.„Некои цивили се обидуваат да избегаат од градот, но за жал, силите на RSF ги таргетираат и ги убиваат“, рече д-р Хасан.РСФ претходно ги негираше обвинувањата за напад врз цивили и спроведување етничко чистење.Насипите ги комплицираат работите за цивилите кои се обидуваат да избегаат или за оние кои сакаат да донесат храна, лекови и други основни залихи.Хуманитарните организации со месеци немаат пристап до Ел-Фашер, а преостанатите цивили страдаат од постојано бомбардирање, недостиг од храна и тешкотии во пристапот до медицинска нега.

Пронајдете не на следниве мрежи: