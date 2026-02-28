Во врска со ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, се огласи и официјален Ријад, а претставниците на Саудиска Арабија изјавија дека ќе ги поддржат сите арапски земји чии територии беа нападнати од Иран како одмазда за израелско-американските напади врз Техеран и други градови.
Во официјалното соопштение за медиумите од Саудиска Арабија, тие наведоа дека последиците од кршењето на суверенитетот на земјите се тешки и големи.
„Кралството Саудиска Арабија најостро ја осудува и проколнува очигледната иранска агресија и флагрантното кршење на суверенитетот на ОАЕ, Бахреин, Катар, Кувајт и Јордан. Кралството ја потврдува својата целосна солидарност и непоколеблива поддршка за братските земји, како и својата подготвеност да ги стави на располагање сите свои капацитети во поддршка на сите мерки што ги преземаат. Исто така, предупредува на сериозните последици што произлегуваат од континуираното кршење на суверенитетот на државите и принципите на меѓународното право“, рекоа тие.
#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia condemns and denounces in strongest terms the blatant Iranian aggression and the flagrant violation of the sovereignty of the UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Jordan. The Kingdom affirms its full solidarity with and unwavering support for… pic.twitter.com/hA2cVqvfmx— Foreign Ministry (@KSAmofaEN) February 28, 2026
Во Бахреин, Иран ја нападна базата Џуфар, која е една од клучните американски воени бази за операции на Блискиот Исток, бидејќи таму се наоѓаат Централната команда на поморските сили на САД (NAVCENT) и Петтата флота на САД.
Ракетите беа пресретнати над Абу Даби, како и над Дубаи, Кувајт и Катар. Едно лице беше убиено во ракетниот напад врз Абу Даби.
The post Саудиска Арабија изјави дека Иран извршил агресија врз арапските држави: „Ќе ги поддржиме сите братски земји“ appeared first on Во Центар.