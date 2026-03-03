Саудиска Арабија нападната од Иран, американската амбасада во Ријад издаде драматично предупредување: Не доаѓајте во конзулатот

0 SHARES Сподели Твитни

Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Саудиска Арабија издаде итно безбедносно предупредување поради закана од непосредни ракетни и беспилотни летала напади над градот Дахран.

Во соопштението на Амбасадата на САД во Ријад, на официјалната сметка „Амбасада на САД во Ријад“, беше наведено дека постои закана од „непосредни ракетни и беспилотни летала“ напади и беше упатен јасен апел до американските граѓани да не доаѓаат во Конзулатот на САД во Дахран.

„Постои закана од непосредни ракетни и беспилотни летала напади над Дахран. Не доаѓајте во американскиот конзулат“, се вели во предупредувањето.

Американскиот конзулат во Дахран ги повика своите граѓани веднаш да побараат засолниште во своите домови, на најнискиот достапен кат, подалеку од прозорците и да не излегуваат надвор. Персоналот на конзулатот, како што е соопштено, е исто така во засолништето.

На граѓаните им беше советувано веднаш да побараат засолниште доколку слушнат силна експлозија или се огласат сирени. Доколку се наоѓаат во куќа или зграда, се препорачува да седнат на најниското ниво од зградата со што е можно помалку надворешни ѕидови, прозорци и отвори, да ја затворат вратата и да седнат потпрени на внатрешниот ѕид, подалеку од прозорците и другите отвори.

Доколку некој се најде на отворено, се препорачува веднаш да побара засолниште во цврста зграда. Доколку тоа не е можно, се препорачува да легнете на земја и да ја заштитите главата со рацете.

Амбасадата дополнително предупреди дека, дури и во случај на пресретнување на ракета или дрон, паѓачките остатоци претставуваат сериозен безбедносен ризик.

По евентуален напад, на граѓаните им се препорачува да не се приближуваат до остатоците од ракети или авиони и да ги следат главните информативни канали за официјални упатства од надлежните институции.

