Саудиска Арабија одобри одмазднички напади против Иран

Саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман одобри воен одговор на какви било понатамошни ирански напади, објави News.Az , повикувајќи се на CNN .

Престолонаследникот ги опиша неодамнешните напади како „кукавички“, наведувајќи дека Иран бил свесен дека саудискиот воздушен простор не бил користен за напади против него.

Тој предупреди дека Саудиска Арабија ќе одговори доколку се случат дополнителни напади.

Си-Ен-Ен, исто така, објави дека престолонаследникот обезбедил целосна поддршка од американскиот претседател Доналд Трамп за ставот на кралството.