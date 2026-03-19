Саудијците губат трпение, може да извршат напади врз Иран

Саудиска Арабија објави дека по иранските напади во текот на ноќта, „дури и онаа мала доверба што постоеше претходно е целосно уништена“.
„Саудиска Арабија го задржува правото да дејствува воено против Иран и секоја доверба во односите со Техеран е нарушена“, изјави саудискиот министер за надворешни работи, Фајсал бин Фархан Ал-Сауд.
Потсетуваме дека синоќа во главниот град на Саудиска Арабија, Ријад, беа регистрирани неколку експлозии, објави Ал Џезира.
Според извештајот, во Ријад се слушнале неколку експлозии, додека сирени за тревога се слушале низ целиот град.
Како што објави Министерството за одбрана на Саудиска Арабија, армијата на земјата пресретна и уништи четири балистички ракети лансирани кон Ријад.
Остатоци од пресретнувањето паднале во различни области на главниот град, објави министерството, додавајќи дека првичните проценки не укажуваат на никаква штета или повредени.
