Саудијците церемонијално го пречекаа Трамп со арапско кафе, а авионот доби интересна придружба пред слетувањето (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп пристигна во посета на Саудиска Арабија, а на аеродромот беше пречекан од престолонаследникот Мохамед бин Салман.Пред слетувањето на претседателскиот авион „Ер Форс Уан“, авиони Ф-15 на Кралските саудиски воздухопловни сили обезбедија почесна гарда на авионот во кој се наоѓаше Трамп.По слетувањето во Ријад, лидерите се повлекоа во голема сала на аеродромот каде што на Трамп и неговите помошници им беше послужено традиционално арапско кафе.

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt— Dan Scavino (@Scavino47) May 13, 2025

Второто патување на Трамп во странство откако ја презеде функцијата – првото беше во Рим за погребот на папата Франциск – доаѓа во време на геополитички тензии.Покрај тоа што се залага за решавање на војната во Украина, администрацијата на Трамп се залага за нов механизам за помош за воено разорената Газа и го повикува израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да преговара за нов договор за прекин на огнот.Се очекува САД, Саудиска Арабија, Катар и ОАЕ да објават потенцијални инвестиции од неколку трилиони долари. Во јануари, Саудиска Арабија веќе се обврза да инвестира 600 милијарди долари во САД во текот на следните четири години, но Трамп рече дека ќе бара целосни трилиони долари.



Пронајдете не на следниве мрежи: