Сашко Костов во трка за најдобра театарска музика на наградите „ASKEER 2025“

Срдечни честитки до нашиот Сашко Костов за номинацијата за извонредна театарска музика на претстојното доделување на врвните театарски награди во Бугарија — „ASKEER Awards 2025“! Заедно со својот колега од Драматичниот театар во Пловдив, Јавор Карагитлиев, тие се истакнати за својата работа на музиката во претставата „БЕЗ КРВ“, која е заеднички проект на Театарот Јордан Хаџи Константинов-Џинот од Велес и Драмскиот театар од Пловдив. Овој дел има добиено вкупно пет номинации: за врвна сценографија (Валентин Светозарев), најдобра костимографија (Раде Вссилев и Елена Вангеловска), најистакната претстава, извонредна режија (Диана Добрева) и музика на највисоко ниво. Пожелуваме голем успех на сите кои се номинирани!

