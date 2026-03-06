Свадбениот подарок на Камила за Чарлс и Дајана беше чиста провокација: „Дури и по разводот, ја потсети принцезата на нејзиниот поранешен сопруг и неговата љубовница“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

„Не Камила не ни го уништи бракот, туку луѓето околу Чарлс“, му се доверила Дајана на близок пријател, непосредно пред нејзината смрт.

Сепак, две години претходно во познатата „Панорама“, принцезата од Велс отворено изјавила дека „во тој брак биле тројца“ и дека не била во позиција да направи ништо за да го истисне од приказната својот најголем ривал, кој некогаш бил нејзин пријател.

„Знаев дека мојот сопруг ја обнови врската со Камила, но не можев ништо да направам. Знаев, врз основа на женскиот инстинкт, дека тоа продолжува. Инстинктот никогаш не ме излажа. Се обидовме да ја спасиме нашата врска, но беше многу тешко. Мислам дека разделбата беше големо олеснување за двајцата. Кога мојот сопруг побара развод, го поддржав, иако тоа не беше моја волја. Сакам да го најде својот мир“, рече принцезата Дајана во интервју за Би-Би-Си.

Во таа „Панорама“, без влакна на јазикот, таа му раскажа на новинарот Мартин Башир за своите проблеми со депресијата, отворено призна дека се повредила себеси и дури сакала да се самоубие. Исто така, истакна дека изјавата дека немала заеднички интереси со сопругот не е точна и дека медиумите погрешно ја перцепирале поради неколку непромислени изјави. Но, приказната заврши како што заврши. Тие се разделија во 1992 година, а документите за развод ги потпишаа кон крајот на август 1996 година. Точно една година подоцна, Лејди Ди го загуби животот во сообраќајна несреќа.

Тажниот епилог на бајката што започна во февруари 1981 година, кога ја објавија венчавката, а продолжи во јули истата година со спектакуларната „венчавка на векот“. Речиси милијарда луѓе од целиот свет го гледаа преносот во живо од лондонската катедрала „Свети Павле“. Меѓу гостите беше и Камила Паркер Боулс, која беше поканета како пријателка на двојката. Дијана подоцна призна дека многу се засрамила што поранешната девојка на Чарлс присуствувала на толку важен настан.

Во новата книга за сегашниот британски крал, објавена кон крајот на февруари, авторката Лисбет Бишоф открива и што им дала Камила во таа пригода. Па, нешто прилично несоодветно, би рекле… Бишоф вели дека внатре во суптилно украсената кутија имало манжетни со две гравирани букви „C“. Интересно…

Иако никој не се занимавал со тоа детално, публицистот заклучува дека станува збор за иницијали на англиски јазик (Чарлс, Камила), и дека овие декоративни модни додатоци не биле наменети како спомен на вечноста, туку како вечен потсетник на стара љубов.

Дали кралот Чарлс, принцот во тоа време, разбрал за што се работи? Кралската биографка Пени Џурор верува дека било така и открива дека не го скрил подарокот во посебен трезор, далеку од очите на неговата сопруга, туку дека ги носел манжетните пред неа, додека биле на меден месец.

Принцезата Дајана, наводно, веднаш сфатила за што станува збор. Не е ни чудо што, според австралискиот дизајнер Џејсон Брендсон, таа избегнувала да носи креации на Шанел по разводот поради познатото лого – две испреплетени букви C. Таа „проблематична“ комбинација ја потсетила на нејзиниот поранешен сопруг и неговиот љубовник.

И она што принцезата од Велс го сметала за ужасно сеќавање, се чини, станало постојана шега на нејзината најголема соперничка. Лисбет Бишоф пишува дека, многу години подоцна, Камила ѝ дала на Кејт Мидлтон златен накит со гравирани две букви C. Едната го означува името на Камила, а другата се иницијалите „Катерина“. Сепак, авторот не е сигурен дали буквите повторно се совпаднале случајно или гафот бил намерен.

Свадбениот подарок на Камила за Чарлс и Дајана беше чиста провокација: „Дури и по разводот, ја потсети принцезата на нејзиниот поранешен сопруг и неговата љубовница" (фото)

