Светот го чекаше ова со децении: Трамп нареди отворање на документи за вонземјани и НЛО!

Американскиот претседател Доналд Трамп предизвика вистинска возбуда со објава на својата социјална мрежа во која наведува дека ќе издаде наредба за пронаоѓање на сите записи во американските институции што содржат споменување на вонземски живот.
„Врз основа на огромниот интерес што е покажан, ќе им наложам на секретарот за војна и на другите релевантни оддели и агенции да започнат процес на идентификување и објавување на владини досиеја поврзани со вонземски живот, неидентификувани воздушни феномени (НЛО) и неидентификувани летачки објекти (НЛО), како и сите други информации поврзани со овие многу сложени, но исклучително интересни и важни прашања“, изјави тој.
Тој го заврши постот со зборовите: „Бог да ја благослови Америка“.
Неговите зборови предизвикаа вистинска врева кај луѓето кои масовно го поддржаа горенаведеното.
Реакциите продолжуваат да се појавуваат, правејќи ја објавата една од најпопуларните на таа мрежа, како и на други, бидејќи многу корисници продолжија да ја споделуваат, а беше споделена и на сметките на други официјални американски институции.
Луѓето се доста скептични, толку многумина споменаа што се сомневаат дека зборовите на американскиот претседател навистина ќе се остварат, а имаше и такви што напишаа дека тоа е само внимателно осмислено одвлекување на вниманието од актуелните проблеми.
Светските медиуми ги објавија изјавите на Трамп, а некои од нив ги поврзаа со фактот дека неодамна изјавите на неговиот претходник Барак Обама повторно беа ставени во центарот на вниманието на јавноста откако еден новинар го праша дали вонземјаните се „вистински“.
"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
Поранешниот американски претседател потоа изјави: „Тие се вистински, но јас не сум ги видел. И не се чуваат внатре, што е тоа? Во Областа 51. Нема подземен објект, освен ако нема огромен заговор и го кријат од претседателот на Соединетите Американски Држави.“
Потоа, во четврток, Трамп го обвини Обама за протекување на „доверливи информации“.
Американскиот претседател им рече на новинарите во „Ер Форс Уан“: „Не знам дали се вистински или не“, а потоа се сврте кон Обама: „Можеби ќе го извлечам од неволја со декласификација“.
Обама претходно оваа недела појасни дека не видел докази дека вонземјани „дошле во контакт со нас“, но рече: „Статистички, вселената е толку огромна што шансите се големи дека таму некаде има живот“.
Останува да се види дали Трамп навистина ќе го исполни горенаведеното.
The post Светот го чекаше ова со децении: Трамп нареди отворање на документи за вонземјани и НЛО! appeared first on Во Центар.