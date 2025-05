Светот е воодушевен од бизарниот пречек на Трамп во Абу Даби: Жени од Емиратите му мавтаа со косата (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, беше пречекан овој четврток во Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати, со церемонијална добредојде што предизвика шок и лавина од реакции на социјалните мрежи.Посебно внимание привлече необичниот сценски пречек каде што Трамп беше пречекан од голем број жени од Емиратите облечени во бело, кои, во ритамот на традиционалните тапани и песни, изведоа танц за време на кој ја мавтаа долгата коса.Тоа е танцова форма позната како „Калеги“ (или Халиџи), традиционален женски танц од земјите од Персискиот Залив, како што се ОАЕ, Саудиска Арабија, Кувајт, Оман, Катар и Бахреин. Иако некои медиуми првично го објавија како танц на Ал-Ајал, експертите појаснија дека станува збор за стилизирана верзија на Халиги, што вклучува грациозно нишање на косата и движења на рамената, рацете и главата.

A traditional Gulf dance is going viral for all the wrong reasons after being performed during Donald Trump’s visit to Abu Dhabi. It’s called Khaleegy, a centuries-old dance where women move in a slow, shuffling rhythm while swaying their hair in unison.pic.twitter.com/0j0yeve3kV— Darshan Dalal (@darshandalal98) May 15, 2025

Овој танц обично се изведува за време на церемонии како што се свадби и културни фестивали, но понекогаш се користи за изразување гостопримство за време на формални настани. Сепак, оваа форма на настап пред странски државник предизвика бурни реакции.На социјалните мрежи, многу корисници изразија изненадување, додека некои испратија и остри критики, тврдејќи дека церемонијата била „несоодветна“, „од бизарен карактер“ и дека станува збор за „експлоатација на жени за политички цели“.Некои критичари нагласуваат дека приемот, во кој жените изведуваат танц со силен визуелен акцент на косата, е во директна спротивност со исламските норми.Танчерите носеа долги бели фустани соодветни за државна церемонија, отстапување од типично шарените и украсни традиционални облеки како што се тобето или џалабијата што се користат во танцот Халиги. Музиката се состоеше од традиционални ритми на регионот, изведувани на инструменти како табла и дафа.



Пронајдете не на следниве мрежи: