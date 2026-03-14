Светот е на нозе, објавена е ужасна вест: Ким Џонг Ун демонстрираше сила, Северна Кореја испали 10 ракети! Сега го молат Пјонгјанг да го запре лансирањето

Северна Кореја испали околу 10 балистички ракети кон Источното (Јапонско) Море во вежба за демонстрација на сила, додека САД и Јужна Кореја спроведуваат годишни пролетни воени вежби „Штит на слободата”, соопшти јужнокорејската војска.

Ракетите беа лансирани од област во близина на Пјонгјанг, а Министерството за одбрана на Јапонија соопшти дека паднале надвор од ексклузивната економска зона на Јапонија, објави АП.

Здружениот штаб на јужнокорејската армија соопшти дека војската го засилила надзорот и е подготвена за можни дополнителни лансирања, со тесна размена на информации со САД и Јапонија.

Лансирањето на ракетите следеше по предупредувањата од сестрата на севернокорејскиот лидер, Ким Јо Џонг, која ги критикуваше заедничките вежби на САД и Јужна Кореја и предупреди на „страшни последици“ за безбедноста на Северна Кореја.

Министерството за надворешни работи на Северна Кореја, исто така, ги осуди нападите на САД и Израел врз Иран и изрази поддршка за врховниот лидер на Техеран, Моџтаби Хамнеи.

Вежбата „Штит на слободата“ трае до 19 март и ги тестира оперативните способности на сојузниците преку симулации и безбедносни сценарија.

Северна Кореја постојано ги отфрла повиците за дијалог за нејзината нуклеарна програма, а во исто време ги зајакнува врските со Русија и учествува во воени активности во Украина.

Јужна Кореја го осуди лансирањето на ракетата и побара суспензија

Претседателската канцеларија за национална безбедност на Јужна Кореја ги осуди лансирањата на балистички ракети од страна на Северна Кореја како кршење на резолуциите на Советот за безбедност на ОН и побара нивно итно суспендирање.

Канцеларијата соопшти дека одржала итен состанок за да ја процени безбедноста откако Пјонгјанг испали околу 10 ракети кон Источното Море, објави Јонхап.

„Најновите лансирања на балистички ракети од страна на Северна Кореја се провокација што ги крши резолуциите на Советот за безбедност на ОН и бараме итно суспендирање“, се вели во соопштението.

Јужнокорејскиот претседател Ли Џае-мјунг беше информиран за деталите од лансирањето и можните контрамерки што ги планира Сеул.

