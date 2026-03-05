СВЕТОТ Е НА ПРАГОТ НА ТОТАЛНА ВОЈНА! Иран подготвува страшен завршен удар?! „Тој има 3 амбиции, тие мора да ги исполнат сите одеднаш“

0 SHARES Сподели Твитни

Конфликтот на Блискиот Исток се заканува да прерасне во војна од целосни размери. Ненадејниот напад на Америка и Израел врз Иран во саботата предизвика жестоки одмазднички напади не само врз Израел, туку и врз земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американските бази, а ракетите погодија и туристички дестинации како Дубаи и Абу Даби. Со лансирањето беспилотни летала врз Кипар, се зголемија стравувањата од вмешаност на Европа во конфликтот.

Американскиот претседател Доналд Трамп првично предвиде дека војната ќе трае 4-5 недели, но подоцна изјави дека тоа не е реален рок, бидејќи Иран започна одмазднички напади , а Израел ги прошири своите воени операции кон цели на Хезболах во Либан.

„Пред неколку дена седеа на маса, а сега ајатолахот е мртов“

Некои војни започнуваат бавно, додека други избувнуваат со молскавична брзина. Ова напредува со зачудувачко темпо, менувајќи ги државите, политиката и сојузите во лет, пишува дописникот од Блискиот Исток, Адам Парсонс, за „Скај њуз“.

Поминаа само неколку дена откако иранските и американските дипломати седнаа на маса во Женева за да разговараат за деталите од евентуалниот нуклеарен договор. Сега ајатолахот е мртов , заедно со десетина ирански лидери, додека ирански ракети се испукуваат кон голем број земји низ регионот , рече Парсонс.

Според него, јасно е дека Иран има три амбиции и треба да ги исполни сите одеднаш.

Трите амбиции на Иран

Прво, Иран мора да најде нов лидер и круг луѓе што ќе го придружуваат. Таа потрага, според извори во земјата, се забрзува со такво темпо што нов ајатолах би можел да биде именуван веќе оваа недела. Иран веќе го назначи ајатолахот Алиреза Арафи во својот привремен совет на лидери да ја води земјата по атентатот врз Хамнеи, додека заменик-врховниот командант на Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) Ахмад Вахиди е кандидат за врховен командант на ИРГЦ, кој беше убиен во напад во саботата.

Второ, Иран сака да му каже на светот дека тој е жртвата тука, дека преговарале со добра намера и биле измамени од нивните два најголеми непријатели – Америка и Израел. Секако е тешко да се види како, според меѓународното право, оваа војна би можела да се опише како легална, вели Парсонс. Изгледаше дека Израел не се соочува со непосредна закана од Иран, а Советот за безбедност на Обединетите нации не го одобри овој напад. Покрај тоа, Трамп дури и не се обиде да ја обезбеди поддршката од Конгресот. Секако, и Израел и Америка добро знаат дека Советот за безбедност на ОН нема да ја поддржи оваа акција – ветото на Русија, а веројатно и на Кина – е неизбежно. Тие се исто така свесни дека позицијата на ОН ретко била пониска. И Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху претходно ја критикуваа ОН како неуспешна институција.

Третата амбиција на Иран – и моментално најочигледна – е да ја претвори оваа војна во регионален конфликт, пишува Парсонс. Пред осум месеци, 12-дневната војна меѓу Израел и Иран беше претежно размена на ракетни напади. Овој пат, ситуацијата е многу поинаква. Сега Иран ги вовлече земјите од Заливот во конфликтот, напаѓајќи ги во неколку наврати. Остатоци паднаа во близина на саудиска рафинерија за нафта, ракети прелетаа над Јордан. Хезболах, лојален на Хамнеи, започна ракетен напад врз Израел од јужен Либан, предизвикувајќи жесток одговор во кој загинаа повеќе од 30 луѓе. Ормутскиот теснец стана речиси неупотреблив, Катар ја суспендираше продажбата на природен гас, а цената на нафтата скокна нагло. Дури и британска база на Кипар беше нападната.

Брановите од овој конфликт се шират, што е токму она што го сака Иран – војна што го нарушува животот во огромен дел од светот, ги става на тест сојузите и ги поттикнува државите да се залагаат за нејзино брзо завршување, според Парсонс.

Застрашувачки последен удар?!

Ако остатоците од режимот, особено она што остана од раководството на Револуционерната гарда, почувствуваат дека моќта им се лизга од рацете, тие може да бидат во искушение да започнат уште еден, последен бран масовни напади врз голем број земји што ги сметаат за свои непријатели, пишува Парсонс.

Доколку Иран го промени курсот – без разлика дали ќе стане поавторитарен, поумерен или дури и ќе премине кон сосема нова форма на владеење – последиците би биле огромни. Тоа е земја од централно значење во секоја смисла, истакнува Парсонс, и ова е тежок и исклучително неизвесен момент во регион оптоварен со долгорочна нестабилност.

Како ќе заврши ова е непознато. Додека сирените за воздушен напад се вклучуваат низ Блискиот Исток

Светот со загриженост го следи развојот на ситуацијата.

