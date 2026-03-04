Светот е шокиран од промената во изгледот на Кели Озборн: „Никој не заслужува ваков вид злоупотреба“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Кели Озборн , ќерката на легендарниот Ози Озборн, се осврна на неодамнешните коментари за својот изглед и им порача на сите да „престанат да ја гадат кога е тажна“. Кели присуствуваше на доделувањето на Брит наградите во саботата, каде што се појави во придружба на нејзината мајка, Шерон.

Заедно, тие ја добија наградата за животно дело во име на Ози Озборн , кој почина на 22 јули 2025 година на 76-годишна возраст. Иако одржаа емотивен говор во чест на поранешниот фронтмен на групата „Блек Сабат“, дел од јавноста го фокусираше своето внимание на физичкиот изглед на Кели. Многумина изразија изненадување од нејзината слаба фигура и загриженост за нејзиното здравје, додека некои шпекулираа дека се предозирала со лекот Оземпик, кој сè повеќе се користи меѓу познатите личности за слабеење.

„Не ме удрај кога сум тажен“

„Постои посебен вид суровост во повредувањето на некој што очигледно поминува низ нешто“, напиша Кели на Инстаграм. Таа им се обрати на оние кои, како што вели, „ја удираат кога е на дното, се сомневаат во нејзината болка, ја претвораат нејзината борба во озборувања и ѝ вртат грб кога најмногу ѝ треба поддршка и љубов“.

„Моментално минувам низ најтешкиот период во мојот живот. Не треба ни да се бранам. Но, нема да седам со скрстени раце и да дозволам да бидам дехуманизирана на овој начин“, рече таа.

Реакција на навредливи коментари

Само пред неколку дена, Кели одговори на критиките за нејзиниот изглед откако фотографиите од Лондонската недела на модата предизвикаа непријатни коментари. Минатата недела таа објави снимка од екранот од порака во која некој ја нарече „премногу слаба и кревка“, ја спореди со „мртво тело“ и напиша дека „изгледа како наскоро да ќе го види својот татко“.

Осборн остро го осуди коментарот, нарекувајќи го „одвратен“, додавајќи: „Никој не заслужува ваков вид злоупотреба“.

Месеци шпекулации и болка од губењето на татко ми

Со месеци, Кели се соочуваше со шпекулации за нејзиното здравје. Таа одговори на слични коментари минатата година, пишувајќи: „До луѓето кои мислат дека се смешни кога прашуваат: „Дали сте болни?“ или „Тргнете се од Оземпик“ или „Не изгледате добро.“ Татко ми штотуку почина, се трудам најдобро што можам и единственото нешто за кое сега живеам е моето семејство.“

Дискусија за стандардите за убавина во Холивуд

Кели не е единствената позната жена која е во центарот на вниманието поради губењето на тежината во последните месеци . Хаштагот „#SkinnyTok“ се појави на TikTok, промовирајќи содржина поврзана со нарушувања во исхраната, но беше отстранет од резултатите од пребарувањето минатото лето по скокот на популарност.

Промотивната турнеја за филмот „Wicked: For Good“, во кој главните улоги ги играат Аријана Гранде и Синтија Ериво, исто така привлече големо внимание. Многумина коментираа за нивните драстични физички промени, изразувајќи загриженост поради нивната слабост.

Слични реакции следеа и по неодамнешните доделувања на наградите БАФТА. Меѓу оние кои јавно го изразија своето незадоволство беше и актерката Џамила Џамил.

„Жените на БАФТА наградите се застрашувачки слаби, на начин што ме потсетува на тоа како беа тие настани кога бев дете – како сите да можеа да се скршат. Тоа е специфичен, кршлив вид слабост“, напиша таа на социјалните мрежи.

Таа додаде дека не поддржува наметнати стандарди за убавина и апелираше до своите следбеници да не трошат енергија исмејувајќи се на туѓата слабост, потсетувајќи дека и самата била мета на слични коментари.

