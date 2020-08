Светот му нуди помош на Бејрут, градот уништен како после војна

Врховниот либански совет за одбрана го прогласи градот Бејрут како област погодена од елементарна катастрофа и и предложи на Владата денеска да воведе вонредна состојба во либанската престолнина по вчерашната експлозија, се наведува во соопштение од Советот.

Во меѓувреме, високи официјални претставници од многу земји понудија хуманитарна и каква било друга помош на Либан во решавањето на катастрофата, во период кога земјата се справува и со пандемијата на коронавирусот и со економска криза.

Израелските министри за одбрана и за надворешни работи, Бени Ганц и Габи Ашкенази изјавија дека Израел преку меѓународни безбедносни и дипломатски канали и понуди медицинска и хуманитарна помош на либанската Влада.

Претходно, шефот на француската дипломатијата Жан-Ив ле Дријан на Твитер напиша дека „Франција секогаш е на страната на Либан и на либанскиот народ“.

Тој истакна дека Франција е подготвена да пружи помош во зависност од потребите на либанските власти.

The pyramids in Egypt aglow for #Beirut

(Being half Egyptian and half Lebanese, I really love this) pic.twitter.com/6gZHJuHDIE

— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) August 5, 2020