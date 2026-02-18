0 SHARES Сподели Твитни

Големо изненадување видовме во слаломот пред два дена на Зимските олимписки игри , бидејќи без медал остана првиот фаворит , Атла Ли Мекграт , кој се откажа од трката откако направи грешка и ја „јаваше“ портата.

Причината е фактот што тој немал време да ја поправи својата грешка и да освои медал, а целиот свет го гледал тажниот Норвежанец како оди до местото каде што се случил инцидентот , седнува директно до оградата на почетокот на шумата и легнува во снегот.

Ова беше и еден од најемотивните моменти на ЗОИ, бидејќи Мекграт го загуби својот дедо, за кого беше исклучително приврзан, на денот на отворањето на зимската планетарна спортска ревија.

Денот по инцидентот, тој објави порака на Инстаграм за својот дедо.

– Драг Фафао. Дадов сѐ од себе. Го бркав најголемиот сон од сите. Минатата недела се обидов да ги соберам скршените парчиња од моето срце, само за повторно да ми се скрши.

Грижете се за луѓето што ги сакате, никогаш не знаете колку долго ќе ги имате – напиша Атл Ли Мекграт покрај фотографиите со Зои и неговиот дедо.

View this post on Instagram A post shared by Atle Lie McGrath (@atleliemcgrath)

Дури и Линдзи Вон, која беше однесена во САД во вторник, и покрај тоа што требаше да направи уште операции, се вклучи.

„Тој е горд на тебе без разлика на сè“, напиша Линдзи Вон.

The post Светот плаче поради најтажната сцена на ЗОИ, Линдзи Вон исто така се огласи и покрај болката appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: