Светот се вооружува: Во последните пет години, увозот на оружје скокна за 10 проценти, од кои половина се произведени во САД

Според најновиот преглед на Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (SIPRI), глобалниот проток на оружје се зголемил за речиси 10 проценти во периодот 2021-25 година, првенствено поради масовните пратки во Украина и растечката побарувачка од европските држави.

Во повеќето други региони во светот е забележан пад на увозот на оружје.

Зголемувањето на глобалните текови на оружје во периодот 2021–25 година беше најголемо од 2011–15 година и речиси целосно беше резултат на зголемените трансфери кон Украина, која прими 9,7 проценти од сите испораки, и други европски земји. Додека во Европа и Америка увозот значително се зголеми, во сите други региони во светот е забележан пад на увозот на оружје.

Директорот на програмата за трансфер на оружје на SIPRI, Метју Џорџ, објаснува дека тензиите и конфликтите во Азија и Океанија и Блискиот Исток продолжуваат да поттикнуваат големи купувања, но дека „наглото зголемување на протокот на оружје во европските држави ги зголеми глобалните трансфери за речиси 10 проценти“.

Според него, „испораките за Украина од 2022 година се највидливиот фактор, но повеќето други европски земји исто така почнаа значително повеќе да увезуваат оружје за да ги зајакнат своите воени капацитети поради перцепираната растечка закана од Русија“.

Соединетите Американски Држави дополнително ја консолидираа својата доминација во извозот на оружје, сочинувајќи 42 проценти од сите меѓународни трансфери во периодот 2021-2025 година, во споредба со 36 проценти во периодот 2016-2020 година. Соединетите Американски Држави извезоа оружје во 99 земји во тој период, вклучувајќи 35 во Европа, 18 во Америка, по 17 во Африка, Азија и Океанија и 12 на Блискиот Исток.

За прв пат по две децении, најголемиот дел од американското оружје отиде во Европа, 38 проценти, додека 33 проценти отиде на Блискиот Исток. Сепак, Саудиска Арабија остана најголемиот купувач на американско оружје, сочинувајќи 12 проценти од американскиот извоз.

Питер Веземан, истражувач во Програмата за трансфер на оружје на SIPRI, проценува дека „САД дополнително ја консолидираа својата доминација како снабдувач на оружје, дури и во сè повеќе мултиполарен свет“.

Тој нагласува дека за увозниците „американското оружје нуди напредни можности и начин за зајакнување на добрите односи со САД, додека САД го гледаат извозот на оружје како инструмент на надворешната политика и начин за зајакнување на сопствената одбранбена индустрија, што новата стратегија за трансфер на оружје „Америка на прво место“ на администрацијата на Доналд Трамп уште еднаш јасно го покажа“.

Европа и ЕУ

Франција во периодот 2021–25 година беше втор најголем извозник во светот на големи системи за оружје, со удел од 9,8 проценти во глобалните пратки и раст на извозот од 21 процент во однос на 2016–20 година. Француското оружје беше извезено во 63 земји, при што најголемиот удел отиде во Индија, 24 проценти, по што следуваат Египет со 11 проценти и Грција со 10 проценти. Извозот на Франција во Европа се зголеми за повеќе од петкратно, за 452 проценти, иако речиси 80 проценти сепак завршија надвор од континентот.

Русија беше единствениот извозник меѓу десетте најголеми земји чиј извоз драстично се намали, за 64 проценти. Нејзиниот удел во глобалниот извоз на оружје се намали од 21 процент во периодот 2016-20 година на 6,8 проценти во 2021-25 година. Во тој период, Русија испорача оружје во 30 земји и еден недржавен актер. Речиси три четвртини, 74 проценти од извозот, отиде во три земји: Индија, 48 проценти, Кина, 13 проценти и Белорусија, исто така 13 проценти.

Германија ја престигна Кина и стана четвртиот најголем извозник во периодот 2021-25 година, со удел од 5,7 проценти од глобалниот извоз. Речиси една четвртина од германското оружје, 24 проценти, беше испорачано во Украина како помош, додека дополнителни 17 проценти отидоа во други европски земји. Италија го зголеми извозот на оружје за 157 проценти, поместувајќи се од десеттото место во 2016-20 година на шестото во 2021-25 година. Повеќе од половина од италијанскиот извоз заврши на Блискиот Исток, 59 проценти, при што 16 проценти отидоа во Азија и Океанија, а 13 проценти во Европа.

Во периодот 2021–25 година, Европа стана најголем увозник на оружје во светот, со 33 проценти од глобалниот увоз и раст од 210 проценти во споредба со 2016–20 година. По Украина, најголеми европски увозници беа Полска и Обединетото Кралство. Речиси половина од испораките до европските земји доаѓаа од САД, 48 проценти, по што следуваат Германија со 7,1 процент и Франција со 6,2 проценти.

Блискиот Исток

Според Заин Хусеин, „Арапските држави од Заливот во голема мера ги обликуваат трендовите на увоз на оружје од Блискиот Исток, при што Саудиска Арабија е најголемиот увозник во регионот од 2011-15 година, а Катар сега е втор по големина по повеќе од двојно зголемување на увозот помеѓу 2016-20 и 2021-25 година“. Тој додава дека „поради низа регионални тензии и конфликти, државите од Заливот работат на зајакнување на односите со долгогодишните добавувачи како што се САД и Франција, а истовремено бараат и нови партнери“.

Во периодот 2021–25 година, Израел беше четиринаесеттиот најголем светски увозник, со раст на увозот од 12 проценти во споредба со 2016–20 година. САД обезбедија 68 проценти од увозот на Израел, а Германија 31 процент. За време на повеќефронтовската војна што следеше по големата воена офанзива на Израел врз Газа во октомври 2023 година, Израел продолжи да добива оружје од повеќе добавувачи, вклучувајќи борбени авиони Ф-35, наведувани бомби и ракети од САД.

Институтот SIPRI потсетува дека нивната база на податоци за трансфер на оружје е единствениот јавен извор што обезбедува конзистентни информации за сите меѓународни трансфери на големи системи за оружје, вклучувајќи продажба, донации и лиценцирано производство, меѓу држави, меѓународни организации и недржавни актери од 1950 година. Базата на податоци е достапна на страницата „База на податоци за трансфер на оружје“ на веб-страницата на SIPRI.

