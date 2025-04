0 SHARES Сподели Твитни

Погодени од царините од 10 до 50 отсто за нивниот извоз во водечката светска економска сила, повеќето од овие земји немаат доволно ресурси за ефективен одговор, ниту политичка волја да влезат во долгорочен конфликт, оценува агенцијата Ројтерс и додава дека поради тоа, огромното мнозинство трговски партнери веднаш не возвратиле со контрамерки, туку изразиле подготвеност да преговараат за компромис. Дури и меѓу оние кои воведоа контрамерки, вратата беше отворена за продолжување на дијалогот.

Кина вчера објави дополнителни царини од 34 отсто за американските стоки, што му возвраќа на Трамп и дополнително ескалира трговска војна што ги поттикна стравувањата од рецесија и ги доведе глобалните берзи во пад, без знаци на забавување. Во судирот меѓу двете најголеми светски економии, Пекинг најави и ограничувања на извозот на одредени метали од ретки земји, додека Трамп возврати со иста мерка, ветувајќи дека нема да отстапува од својата политика.

Сепак, од Кина до Канада, која одговори со умерени мерки, се очекува повеќето земји да дојдат на преговарачка маса порано или подоцна, со оглед на тоа колку се важни американските трошоци за глобалната економија. Според податоците на Светската банка, американската потрошувачка е за две третини поголема од потрошувачката во Европската Унија.

Надвор од преговорите, владите имаат ограничени опции за заштита на нивниот извозен сектор и пошироката економија.

Повеќе тука

The post Светот ќе мора да преговара со Трамп appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: